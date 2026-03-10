Este lunes 9 de marzo en Colombia, el resultado sorteo Astro Luna marca el primer gran chequeo de la semana para quienes jugaron con intuición o tradición. Arranca la rutina, pero siempre hay espacio para ese momento en el que miras tu número y tu signo esperando que todo haya coincidido.

El Súper Astro Luna se siente como ese mini evento nocturno que rompe el mood del lunes. Cuatro cifras y un signo zodiacal pueden cambiar la narrativa del día en cuestión de segundos, y por eso la expectativa se mantiene hasta que la combinación queda confirmada.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Lunes 9 de Marzo 2026

Aquí te presentamos el resultado oficial del Súper Astro Luna de este 9 de marzo, listo para que lo compares al instante con tu jugada. Revisa bien número y signo ganador, porque este lunes puede tener más sorpresa de la que imaginas.

Número ganador: 3612

Signo Zodiacal: Escorpión.

Cómo ver la transmisión del Súper Astro Luna en vivo en Colombia

Si eres de los que no se pierde un sorteo, puedes ver el Súper Astro Luna en directo por Canal 1. La transmisión va de lunes a sábado a las 10:50 p.m. y los domingos y festivos a las 8:30 p.m., así que es fácil cuadrarlo dentro del plan nocturno. Ahí mismo ves cómo salen las cuatro cifras y el signo ganador, sin filtros ni intermediarios.

Seguirlo en vivo no solo suma emoción, también te da la tranquilidad de ver todo el proceso en tiempo real. Y si no alcanzas a conectarte, el resultado se publica minutos después en los canales oficiales y en portales informativos aliados, así que consultarlo desde el celular es cuestión de segundos.

Tips para elegir tu número en la lotería Súper Astro Luna

A la hora de jugar, cada quien tiene su estilo. Hay quienes van con fechas importantes, otros con números que “siempre les han sonado” y muchos se apoyan en su signo zodiacal. Esa libertad es parte del encanto: cada jugada tiene algo personal detrás.

También están los que revisan resultados pasados buscando inspiración, aunque cada sorteo es independiente y 100% aleatorio. Lo importante es jugar con cabeza fría: define cuánto quieres apostar, mantén expectativas reales y revisa siempre el resultado en fuentes oficiales para disfrutar la experiencia sin estrés.