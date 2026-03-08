Este domingo 8 de marzo en Colombia, el resultado sorteo Astro Luna se roba la atención de quienes cerraron la semana con una jugada lista y la esperanza intacta. Domingo de pausa, de recargar energía, pero también de revisar si las cuatro cifras y el signo zodiacal coincidieron.

El Súper Astro Luna ya es parte del ritual dominical para muchos: antes de que arranque la nueva semana, llega ese momento de mirar el número, confirmar el signo y preguntarse si hoy fue el día. Entre intuiciones y cábalas, la expectativa se mantiene hasta que la combinación oficial queda confirmada.

Resultado del sorteo de la Lotería Super Astro Luna – Domingo 8 de Marzo 2026

Aquí te presentamos el resultado oficial del sorteo de este 8 de marzo, listo para que lo compares al instante con tu apuesta. Revisa bien número y signo ganador, porque este domingo puede tener más historia de la que imaginas en Colombia.

Número ganador y Signo Zodiacal se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Súper Astro Luna en vivo: cuándo y dónde ver el sorteo en Colombia

Seguir el Súper Astro Luna en tiempo real ya es parte del plan nocturno para muchos. El sorteo se transmite todos los días por Canal 1: de lunes a viernes a las 10:50 p.m., los sábados a las 10:30 p.m. y domingos y festivos a las 8:30 p.m. Solo necesitas prender la TV o conectarte para verlo desde cualquier lugar del país.

Durante la emisión puedes ver cómo se definen las cuatro cifras y el signo zodiacal ganador, sin cortes ni misterio. El proceso se realiza con controles técnicos y supervisión oficial, lo que asegura transparencia total. Esa posibilidad de verlo en vivo es clave para que el Súper Astro Luna mantenga credibilidad y expectativa cada noche.

Resultados de la semana en la lotería Astro Luna: lunes 2 al sábado 7 de marzo

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo de Astro Luna del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 2 de marzo: 6402 – Piscis

Martes 3 de marzo: 7114 – Sagitario

Miércoles 4 de marzo: 5717 – Géminis

Jueves 5 de marzo: 3194 – Escorpión

Viernes 6 de marzo: 3535 – Géminis

Sábado 7 de marzo: 5656 – Tauro.

El lunes 9 de marzo será la próxima edición del sorteo en la lotería Súper Astro Luna. Se realizará en su horario habitual: 10:50 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.