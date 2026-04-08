Este martes 7 de abril en Colombia llega con la mirada puesta en el resultado sorteo Astro Luna. Muchos se detienen un momento para comprobar si su número y signo lograron conectar con la combinación ganadora.

El Súper Astro Luna ya es parte del día a día para quienes siguen el juego con intención. Algunos mantienen sus números de siempre, otros se dejan llevar por la intuición del momento, pero todos comparten esa mezcla de emoción y expectativa que se siente justo antes de conocer el resultado.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Martes 7 de Abril 2026

Entre la rutina, el trabajo y los planes, siempre hay un instante reservado para ver si la suerte apareció. Acá está el resultado oficial de Astro Luna de forma rápida y segura, revisar tu jugada y seguir el día con esa sensación que deja cada resultado.

Número Ganador: 7414

Signo Zodiacal: Libra.

Dónde ver y a qué hora seguir el Súper Astro Luna en Colombia

El Súper Astro Luna ya tiene su espacio fijo en la noche colombiana a través de Canal 1, donde se revela en vivo el número y el signo zodiacal ganador. Los horarios son claros: lunes a viernes a las 10:50 p.m., sábados a las 10:30 p.m. y domingos y festivos a las 8:30 p.m. Verlo en directo es parte de la experiencia, porque conoces el resultado al instante y sigues todo el proceso con total transparencia.

Si no alcanzas a verlo en vivo, no hay problema. El resultado oficial aparece minutos después en página web, redes sociales verificadas y plataformas digitales, así que puedes revisarlo fácil desde cualquier lugar. Además, muchos portales informativos y puntos de venta autorizados actualizan la cifra casi en tiempo real. Por eso, el Astro Luna se ha vuelto parte de la rutina nocturna de miles de personas en Colombia.

Resultado del Súper Astro Luna del 6 de abril

En el sorteo del 6 de abril, la combinación ganadora fue 9721 con el signo Sagitario, confirmada durante la transmisión oficial y publicada en los canales digitales autorizados.

Quienes jugaron con 9721 + Sagitario pueden revisar premios según su modalidad. Como siempre, el proceso se realizó bajo supervisión reglamentaria, manteniendo la confianza y la emoción que acompañan cada sorteo del Súper Astro Luna.