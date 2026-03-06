Este jueves 5 de marzo en Colombia, el resultado sorteo Astro Luna vuelve a ser ese momento que rompe la rutina del día. En medio de la semana, cuando todo parece ir en automático, cuatro cifras y un signo zodiacal pueden cambiar por completo la vibra de la noche.

El Súper Astro Luna ya es parte del plan nocturno para muchos: revisar el número, confirmar el signo y ver si la intuición estuvo fina. Algunos jugaron por tradición, otros por corazonada, pero todos llegan al mismo punto: comparar la combinación oficial con su jugada.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Jueves 5 de Marzo 2026

Aquí tienes el resultado confirmado de este jueves 5 de marzo en Colombia, listo para que lo chequees en segundos. Mira bien los números y el signo ganador, porque hoy puede ser uno de esos días en los que la suerte decide aparecer sin avisar.

Número ganador: 3194

Signo Zodiacal: Escorpión.

¿Es mejor jugar con un solo signo o cubrirlos todos en el Súper Astro Luna?

En el Súper Astro Luna tienes dos caminos y todo depende de tu estilo de juego. Puedes elegir un número con un solo signo zodiacal o usar ese mismo número y cubrir los doce signos en una sola inversión. La diferencia está en cómo manejas el riesgo y qué tanto quieres jugar por una sola intuición.

Ir con un único signo es invertir fuerte a una combinación específica. Si aciertas, el premio es mayor porque no divides la inversión. En cambio, jugar con todos los signos te da respaldo: el signo ganador siempre estará cubierto, pero el premio se reparte entre las doce opciones. Es menos riesgo, aunque también menor ganancia.

Cómo saber si tu jugada fue ganadora en el sorteo Súper Astro Luna

Una vez termina el sorteo, que se transmite en vivo por Canal 1, el número y el signo ganador se publican casi de inmediato en los canales oficiales y en portales informativos. Revisar el resultado es rápido y puedes hacerlo desde el celular en cuestión de segundos.

Si jugaste con un solo signo, necesitas que coincidan número y signo según el nivel de acierto. Si elegiste la modalidad de todos los signos, solo debes comprobar que el número haya salido. En caso de premio, sigue los pasos oficiales para el cobro y consulta siempre fuentes confiables para evitar errores.