Martes 10 de marzo en Colombia y miles de personas están pendientes del resultado sorteo Astro Luna, uno de los juegos más populares para quienes prueban suerte cada noche. Si hiciste tu jugada o estás revisando si tu número y signo zodiacal coincidieron con la combinación ganadora, aquí podrás conocer el resultado oficial del Súper Astro Luna de esta jornada.

El Súper Astro Luna se ha convertido en una tradición diaria para muchos jugadores en el país. Cada sorteo mezcla números con signos del zodiaco, creando una dinámica diferente a la de otros juegos de azar. Por eso, después de la transmisión del sorteo, la pregunta que todos se hacen es la misma: ¿cuál fue el número ganador y el signo del día?

Resultado del sorteo de la Lotería Super Astro Luna – Martes 10 de Marzo 2026

Todo en un solo lugar, con la información actualizada del sorteo para que confirmes en segundos si la suerte estuvo de tu lado esta noche. Acá está el resultado oficial del Súper Astro Luna del martes 10 de marzo.

Número ganador: 3512

Signo Zodiacal: Aries.

Súper Astro Luna, un sorteo supervisado y con autorización oficial

Cada noche, el Súper Astro Luna se realiza bajo estrictos controles para garantizar que todo el proceso sea transparente. En el estudio del sorteo siempre están presentes autoridades competentes encargadas de supervisar el desarrollo del juego, verificando que cada etapa se cumpla conforme a las normas establecidas para este tipo de juegos en Colombia.

Además, las baloteras solo entran en funcionamiento con la autorización de estas autoridades, lo que asegura que el proceso de selección de las cifras y el signo zodiacal se haga de manera completamente aleatoria. Este acompañamiento institucional es clave para que los jugadores tengan confianza en que el resultado del sorteo se obtiene bajo condiciones claras, reguladas y verificables.

Astro Luna tiene 3 oportunidades de ganar con un mismo juego

Una de las razones por las que el Súper Astro Luna mantiene tantos seguidores es porque un solo juego puede darte hasta tres oportunidades de ganar. Todo depende de cuántas cifras aciertes y de si coincides también con el signo zodiacal del sorteo.

El premio mayor llega cuando se logra la combinación completa: 42 mil veces lo invertido si aciertas las 4 cifras y el signo. También hay premios importantes si el acierto es parcial: mil veces lo jugado si coinciden las 3 últimas cifras y el signo, y 100 veces lo invertido si aciertas las 2 últimas cifras y el signo, ampliando así las posibilidades de llevarte un premio.