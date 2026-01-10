El 9 de enero avanza con el ritmo propio de los primeros días del año y se cierra con la posibilidad de conocer el resultado de la Lotería de Medellín. Es un sorteo que pone en juego un premio mayor de 16 mil millones de pesos, una cifra que despierta ilusión y expectativa en todo el país.

Este sorteo llega como una oportunidad temprana para quienes sueñan con arrancar el año con un giro inesperado. Números elegidos con intención, billetes guardados desde días atrás y la atención puesta en cada balota hacen parte de un ritual que se repite semana a semana, pero que nunca pierde emoción. El 9 de enero se vive con la esperanza de que la fortuna sonría justo al inicio del calendario.

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 9 de Enero 2026

En este espacio encontrarás el resultado del sorteo de la Lotería Medellín del viernes 9 de enero, con el número ganador del premio mayor y la información clave de esta edición.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos de la Lotería de Medellín se conocerá a partir de las 11:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

La expectativa no se limita al premio mayor. Los secos también forman parte del sorteo y representan oportunidades adicionales para celebrar, manteniendo la emoción hasta el último momento. En este artículo puedes consultar el resultado completo de la Lotería de Medellín, con el número ganador y la relación de cada premio seco, para que revises tu jugada y conozcas todos los detalles de esta edición especial.

Lotería de Medellín: una tradición que también impulsa a Antioquia

Más allá de la expectativa que despierta cada sorteo, la Lotería de Medellín cumple una función clave para el departamento. Cada billete adquirido se traduce en recursos que fortalecen el sistema de salud, apoyan iniciativas sociales y amplían la cobertura de atención a comunidades que más lo necesitan. Así, jugar no es solo apostar a la suerte, sino contribuir de manera directa al desarrollo de una Antioquia más solidaria, con mejores oportunidades y bienestar para todos.