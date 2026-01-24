El 23 de enero llega con la sensación de que el año ya tomó forma: agendas en marcha, metas claras y decisiones que empiezan a marcar el rumbo. En medio de esa dinámica, la Lotería de Medellín vuelve a concentrar miradas con un sorteo que pone sobre la mesa un premio mayor de 16 mil millones de pesos, una cifra que mantiene viva la ilusión de miles de jugadores en todo el país.

Cada sorteo es una pausa en la rutina. Un momento para revisar números elegidos con intención, tradición o simple corazonada, y para dejar que la expectativa se apodere de la noche. El sorteo del 23 de enero se vivió con esa mezcla de nervios y esperanza que acompaña a quienes sueñan con darle un giro inesperado a este inicio de año.

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 23 de Enero 2026

Acá encontrarás cómo quedó el resultado de la Lotería Medellín del 23 de enero, con el número ganador del premio mayor y la información clave de la jornada. Si participaste, es hora de revisar tu jugada.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos de la Lotería de Medellín del 23 de enero se conocerá a partir de las 11:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

La noche del sorteo no se define solo por el premio mayor. Los secos amplían el abanico de posibilidades y permiten que más jugadores celebren, manteniendo la atención hasta el último momento. En este artículo puedes consultar el resultado íntegro de la Lotería de Medellín, con el número ganador y la relación completa de premios secos, para que revises tu jugada y conozcas a fondo cómo se desarrolló esta edición.

Así funcionan los premios de la Lotería de Medellín en cada sorteo de viernes

Cada viernes en la noche, la Lotería de Medellín realiza su sorteo tradicional, generando expectativa entre miles de jugadores que siguen atentos la posibilidad de ganar una suma importante. El foco principal está en el Premio Mayor, valorado en 16 mil millones de pesos, pero la emoción no se limita a ese resultado. A su alrededor se entregan los premios secos, pensados para ampliar las opciones de triunfo y permitir que más participantes tengan la posibilidad de celebrar.

Estos premios adicionales corresponden a combinaciones distintas a la del mayor y, aunque manejan montos menores, siguen siendo cifras significativas para quienes los reciben. Gracias a esta estructura, el sorteo se vuelve más dinámico y con ganadores en diferentes regiones del país. Además, la Lotería de Medellín se distingue por su impacto social, ya que parte de los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud en Antioquia, respaldando programas y servicios esenciales. Así, cada jugada no solo representa la ilusión de ganar, sino también una contribución directa al bienestar de miles de personas.