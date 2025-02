Si jugaste en el Chontico Día de este domingo y aún no conoces los resultados, aquí puedes consultar los números ganadores del sorteo. Este reconocido juego de chance, que se realiza en el Valle del Cauca, ofrece la posibilidad de multiplicar la inversión para quienes acierten el número ganador.

Chontico Día: número ganador del domingo 23 de febrero de 2025

El número afortunado en este sorteo dominical del 23 de febrero fue el 5125.

Los jugadores que lograron acertar las cuatro cifras en el orden exacto serán premiados con el mayor reconocimiento del sorteo. Además, quienes obtuvieron coincidencias parciales tienen la opción de reclamar premios según las condiciones establecidas en la reglamentación del juego.

¿Qué hacer si no he revisado los resultados del sorteo del Chontico Día inmediatamente después de que se anuncian?

Si no has revisado los resultados del sorteo justo después de su anuncio, no hay de qué preocuparse, ya que los números ganadores permanecen disponibles en diversas fuentes oficiales. ¡Acá te los ofrecemos! Además, puedes consultarlos en el sitio web de la lotería, en las redes sociales de la entidad organizadora o en los puntos de venta autorizados.

Es recomendable verificar los números con fuentes confiables y asegurarte de revisar tu billete con calma para evitar errores al compararlo con los resultados oficiales. En caso de haber ganado un premio, recuerda que existen plazos específicos para reclamarlo, por lo que es conveniente informarte sobre el tiempo disponible y los requisitos necesarios para hacer efectiva la entrega del premio.

Números ganadores del Chontico Día de la semana del 17 al 22 de febrero