Este sábado 17 de enero de 2026 se jugó el esperado sorteo de la Lotería de Boyacá, considerada la más tradicional y popular de Colombia, un ritual que desde hace décadas se vive en familia cada fin de semana. Una vez más, la ilusión estuvo puesta en su jugoso premio mayor, que para esta jornada fue de 15.000 millones de pesos, consolidando a este sorteo como uno de los más atractivos del país.
La lotería boyacense no solo representa la posibilidad de ganar, sino también historia, identidad regional y un fuerte arraigo cultural que la mantiene vigente generación tras generación.
Premio Mayor Lotería de Boyacá – resultado del sábado 17 de enero
- Premio Mayor: 8227
- Serie: 134
Cuáles son las combinaciones con las que puedo ganar la Lotería de Boyacá
En la Lotería de Boyacá, no solo gana quien acierta el Premio Mayor. Existen múltiples combinaciones que permiten obtener un premio, dependiendo del nivel de coincidencia entre el número y la serie del billete.
Los jugadores pueden ganar acertando el número completo con serie, el número completo sin serie, premios secos, aproximaciones y coincidencias parciales como primeras o últimas cifras. Esto amplía las opciones de premio y hace que el sorteo sea atractivo tanto para quienes compran el billete completo como para quienes adquieren fracciones.
Conocer estas combinaciones ayuda a interpretar correctamente el resultado y entender el alcance real de cada acierto dentro de la lotería.
Así es el plan de premios de la Lotería de Boyacá
Plan de Premios – Lotería de Boyacá
- Premio Mayor
- Valor bruto billete: $15.000.000.000
- Valor neto billete: $9.960.000.000
- Valor bruto fracción: $3.750.000.000
- Valor neto fracción: $2.490.000.000
- Premios secos
- Premio Fortuna
- Valor bruto billete: $1.000.000.000
- Valor neto billete: $664.000.000
- Valor bruto fracción: $250.000.000
- Valor neto fracción: $166.000.000
- Premio Alegría
- Valor bruto billete: $400.000.000
- Valor neto billete: $265.600.000
- Valor bruto fracción: $100.000.000
- Valor neto fracción: $66.400.000
- Premio Ilusión
- Valor bruto billete: $300.000.000
- Valor neto billete: $199.200.000
- Valor bruto fracción: $75.000.000
- Valor neto fracción: $49.800.000
- Premio Esperanza
- Valor bruto billete: $100.000.000
- Valor neto billete: $66.400.000
- Valor bruto fracción: $25.000.000
- Valor neto fracción: $16.600.000
- Premio Berraquera
- Valor bruto billete: $50.000.000
- Valor neto billete: $33.200.000
- Valor bruto fracción: $12.500.000
- Valor neto fracción: $8.300.000
- Premio Optimismo
- Valor bruto billete: $20.000.000
- Valor neto billete: $13.280.000
- Valor bruto fracción: $5.000.000
- Valor neto fracción: $3.320.000
- Premio Valentía
- Valor bruto billete: $10.000.000
- Valor neto billete: $6.640.000
- Valor bruto fracción: $2.500.000
- Valor neto fracción: $2.075.000
- Aproximaciones al premio mayor (diferente serie)
- Premio mayor diferente serie:
- Valor bruto billete: $4.000.000
- Valor neto billete: $2.656.000
- Valor bruto fracción: $1.000.000
- Valor neto fracción: $830.000
- Tres primeras cifras:
- Valor neto billete: $60.000
- Valor neto fracción: $15.000
- Tres últimas cifras:
- Valor neto billete: $60.000
- Valor neto fracción: $15.000
- Dos primeras cifras:
- Valor neto billete: $40.000
- Valor neto fracción: $10.000
- Dos últimas cifras:
- Valor neto billete: $40.000
- Valor neto fracción: $10.000
- Última cifra:
- Valor neto billete: $20.000
- Valor neto fracción: $5.000
- Aproximaciones al premio mayor con serie
- Tres primeras cifras con serie:
- Valor neto billete: $13.280.000
- Valor neto fracción: $3.320.000
- Tres últimas cifras con serie:
- Valor neto billete: $13.280.000
- Valor neto fracción: $3.320.000
- Dos primeras cifras con serie:
- Valor neto billete: $5.312.000
- Valor neto fracción: $1.660.000
- Dos últimas cifras con serie:
- Valor neto billete: $5.312.000
- Valor neto fracción: $1.660.000
- Última cifra con serie:
- Valor neto billete: $591.021
- Valor neto fracción: $147.755
- Serie del mayor
- Valor neto billete: $20.000
- Valor neto fracción: $5.000
- Aproximaciones a los secos (diferente serie)
- Secos en el mismo orden:
- Valor neto billete: $20.000
- Valor neto fracción: $5.000
La Lotería de Boyacá del sábado 17 de enero de 2026 volvió a demostrar por qué es un símbolo de tradición en Colombia, combinando un amplio plan de premios, historia y la ilusión que cada sorteo despierta en miles de hogares.