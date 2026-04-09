Jueves 9 de abril y ya puedes consultar el resultado oficial del Chontico Día. Con el número ganador confirmado, llega ese momento clave de revisar la jugada y comprobar si la combinación elegida coincide con el resultado.

El resultado del Chontico Día hoy 9 de abril se convierte en tendencia en cuestión de minutos. Es ese instante del día en el que todo se resume a cuatro cifras: números elegidos por intuición, fechas especiales o simples corazonadas que ahora enfrentan el veredicto final.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Jueves 9 de Abril 2026

Tener acceso a la información correcta, en fuentes confiables, permite validar cualquier coincidencia sin dudas, justo cuando cada cifra puede marcar la diferencia.

Número Ganador: 8561

Y la 5ta Balota: 4.

5ta Balota del Chontico Día: súbele a la jugada en la lotería

El Chontico Día tiene un extra que cada vez engancha más: la 5ta Balota. Es una forma de jugar con cinco cifras y apuntarle a premios más altos sin cambiar lo básico del sorteo. Desde $500 pesos, puedes entrar fácil y darle más peso a tu jugada, ampliando opciones dentro del Chontico Día hoy.

La mecánica es simple y va directo al punto. En Directo, si aciertas las cinco cifras en orden exacto, puedes multiplicar tu jugada hasta 38.000 veces; y si solo coincide la última, recuperas lo jugado. En Combinado, el orden no importa: si salen tus números, recibes hasta 100 veces lo invertido. Dos formas de jugar según cómo quieras moverte entre riesgo y oportunidad.

Dónde en Colombia el Chontico Día es parte de la rutina

El Chontico Día en Colombia tiene una conexión fuerte con el Valle del Cauca. En ciudades como Cali, Palmira, Buga, Tuluá o Buenaventura, el sorteo de la 1:00 p.m. es casi un ritual diario, un momento en el que muchos paran y revisan su número con expectativa.

Con el tiempo, esa tradición se ha expandido. Hoy también se vive con fuerza en el Eje Cafetero, en ciudades como Pereira, Armenia y Manizales. Gracias a los puntos autorizados y plataformas oficiales, el sorteo sigue creciendo y conectando regiones alrededor de la emoción de cada resultado.