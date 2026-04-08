Miércoles 8 de abril y ya puedes consultar el resultado oficial del Chontico Día, uno de los datos más buscados por quienes siguen este sorteo en Colombia. Con el número ganador confirmado, llega el momento clave de revisar la jugada y ver si la combinación elegida coincide con el resultado.

El resultado del Chontico Día hoy 8 de abril se mueve rápido entre búsquedas y consultas, especialmente en quienes tienen el hábito de jugar a diario. Es ese instante del día en el que todo se resume a cuatro cifras, elegidas por intuición, fechas especiales o simples corazonadas.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Miércoles 8 de Abril 2026

Consultar el número ganador del Chontico Día miércoles 8 de abril es el paso final para cerrar la jornada con claridad. Tener acceso al dato correcto, actualizado y en fuentes confiables permite validar cualquier coincidencia sin dudas, justo cuando cada cifra puede marcar la diferencia.

Número Ganador: 2412

Y la 5ta Balota: 3.

5ta Balota del Chontico Día: súmale emoción a tu jugada

El Chontico Día le agrega un plus a lo tradicional con la 5ta Balota, una opción pensada para quienes quieren llevar su jugada a otro nivel. Desde $500 pesos, puedes entrar y tener la posibilidad de multiplicar tu inversión hasta 38.000 veces, sin cambiar la dinámica del sorteo. Es una forma simple de aumentar la expectativa en cada jornada.

La mecánica es clara y flexible. En Directo, si aciertas las cinco cifras en el orden exacto, te llevas el premio mayor; y si solo coincide la última, recuperas lo jugado. En Combinado, el orden no importa: si salen tus números, puedes recibir hasta 100 veces lo jugado. Dos formas de jugar que mezclan estrategia y suerte dentro del Chontico Día hoy.

Lotería Chontico Día en Colombia: tradición que sigue creciendo

El Chontico Día en Colombia sigue siendo parte del día a día para miles de personas, especialmente en el Valle del Cauca. Cada tarde, el sorteo se convierte en ese momento en el que se revisa el resultado con expectativa, manteniendo viva la ilusión de acertar.

Hoy esa tradición se vive también en digital. Con puntos autorizados y plataformas oficiales, puedes jugar desde cualquier parte del país con seguridad. Así, el Chontico Día combina cercanía, confianza y emoción constante en cada resultado.