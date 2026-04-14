Martes 14 de abril y ya puedes consultar el resultado oficial del Chontico Día en Colombia. Con el número ganador ya definido, llega ese instante clave de revisar la jugada y comprobar si la combinación elegida coincide con el resultado.

El resultado del Chontico Día hoy 14 de abril se convierte en tendencia en cuestión de minutos, cuando miles de jugadores buscan confirmar su número. Es ese punto del día en el que todo se resume a cuatro cifras: números elegidos por intuición, fechas especiales o simples corazonadas que ahora enfrentan el desenlace.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Martes 14 de Abril 2026

Todo listo: aquí puedes ver el resultado oficial del Chontico Día del martes 14 de abril, con las cifras validadas en Colombia. Haz el cruce con tu combinación ahora mismo y confirma si hoy tu número fue el que marcó la diferencia.

Número Ganador: 2153

Y la 5ta Balota: 7.

Chontico Día: así funciona y cómo empezar a jugar este chance sin enredos

El Chontico Día en Colombia es de los sorteos más fáciles de entender y por eso engancha tanto. Todos los días se sacan cuatro cifras al azar, en un proceso supervisado y transmitido en vivo, lo que hace que el resultado del Chontico Día sea transparente y visible para todos en tiempo real.

Para jugar no necesitas complicarte: eliges cuatro números o dejas que el sistema lo haga por ti. Si le pegas exacto al resultado oficial del Chontico Día, te llevas el premio mayor. Y si no, aún puedes ganar con coincidencias parciales, lo que mantiene la emoción viva en cada jugada.

Cuánto cuesta jugar la lotería Chontico Día y cómo se calculan los premios

El Chontico Día hoy es accesible para casi cualquiera. Puedes jugar desde $600 pesos, lo que permite entrar sin hacer grandes inversiones. Esa facilidad es parte de lo que lo ha vuelto tan popular en diferentes regiones del país.

El premio depende de cuánto juegues. Si aciertas las cuatro cifras en orden exacto, puedes multiplicar tu apuesta hasta 4.500 veces. Además, puedes distribuir tu inversión en una misma combinación, siempre dentro del tope permitido. La clave es jugar con cabeza fría y entenderlo como lo que es: entretenimiento con emoción diaria.