Lunes 13 de abril y ya puedes consultar el resultado oficial del Chontico Día, uno de los datos más buscados para arrancar la semana en Colombia. Con el número ganador ya publicado, llega ese momento clave de revisar la jugada y comprobar si la combinación elegida coincide con el resultado.

El resultado del Chontico Día hoy 13 de abril se convierte en tendencia desde el mediodía, cuando miles de jugadores buscan confirmar su número. Es ese instante en el que todo se resume a cuatro cifras: números elegidos por intuición, fechas especiales o simples corazonadas que ahora enfrentan el resultado real.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Lunes 13 de Abril 2026

Verificar el número ganador del Chontico Día lunes 13 de abril es el paso final para saber cómo empieza la semana en términos de suerte. Tener acceso a la información correcta, en fuentes confiables, permite validar cualquier coincidencia sin dudas, justo cuando cada cifra puede marcar la diferencia.

Número Ganador: 0679

Y la 5ta Balota: 0.

5ta Balota de la lotería Chontico Día: lleva tu jugada a otro nivel

El Chontico Día no se queda en lo básico y suma un extra que muchos ya están usando: la 5ta Balota. Es una forma de potenciar tu número de siempre y apuntarle a premios mucho más grandes sin cambiar la dinámica del juego. Básicamente, es ese upgrade que le metes a tu jugada para vivir el Chontico Día hoy con más expectativa.

Puedes jugarla de dos maneras. En Directo (Quinta Libre), si aciertas las cinco cifras en el orden exacto, puedes multiplicar tu apuesta hasta 38.000 veces; y si solo coincide la última, recuperas lo invertido. En Combinado, el orden no importa: si salen tus números, recibes hasta 100 veces lo jugado. Dos formas de jugar según cómo quieras arriesgar.

Chontico Día: simple, diario y con más opciones de ganar

El Chontico Día en Colombia sigue siendo uno de los favoritos porque es fácil y rápido. Eliges cuatro cifras, decides cuánto jugar y esperas el resultado oficial del Chontico Día. Si aciertas todo en orden, el premio mayor puede pagar hasta 4.500 veces lo apostado, manteniendo la emoción todos los días.

Además, no todo depende del acierto total. También hay premios por coincidencias parciales, lo que hace que cada jugada tenga más de una oportunidad. Esa combinación de sencillez, frecuencia diaria y varias formas de ganar es lo que lo mantiene vigente en la rutina de miles de jugadores.