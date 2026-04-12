Domingo 12 de abril y ya puedes consultar el resultado oficial del Chontico Día, uno de los momentos más esperados para quienes siguen este sorteo en Colombia. Con el número ganador ya definido, llega ese instante clave de revisar la jugada y confirmar si la combinación elegida coincide con el resultado.

El resultado del Chontico Día hoy 12 de abril se convierte en protagonista del cierre del fin de semana, cuando muchos aprovechan para hacer una pausa y verificar su número. Entre cifras elegidas por intuición, fechas especiales o simples corazonadas, todo se define en segundos con la publicación oficial.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 12 de Abril 2026

Consultar el número ganador del Chontico Día domingo 12 de abril es el paso final para cerrar la jornada con claridad. Acceder a la información correcta, en fuentes confiables, permite validar cualquier coincidencia sin dudas, justo cuando cada cifra puede marcar la diferencia.

Número Ganador: 7452

Y la 5ta Balota: 8.

Tips para jugar el Chontico Día sin perder el control

Antes de entrarle al Chontico Día, lo clave es tener claro cuánto quieres jugar y no pasarte de ahí. Define un presupuesto que no te afecte y juégalo con tranquilidad. La idea es que el Chontico Día hoy sea un momento de entretenimiento, no algo que termine pesando en tus finanzas.

También vale la pena hacer pausas y preguntarte cómo te sientes jugando. Si empiezas a sentir presión por recuperar lo perdido o te gana la ansiedad, es mejor parar. Mantener el control es lo que realmente hace la diferencia.

Al final, el Chontico Día en Colombia es para disfrutarlo. Jugar con cabeza fría, sin expectativas irreales y viendo el sorteo como una experiencia más, es la mejor forma de mantenerlo en el lugar correcto: diversión responsable.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: lunes 6 al sábado 11 de abril

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 6 de abril: 2265-3.

Martes 7 de abril: 7369-1.

Miércoles 8 de abril: 2412-3.

Jueves 9 de abril: 8561-4.

Viernes 10 de abril: 9065-7.

Sábado 11 de abril: 5632-6.

El lunes 13 de Abril será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.