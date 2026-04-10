Viernes 10 de abril y ya puedes consultar el resultado oficial del Chontico Día, uno de los datos más buscados para cerrar la semana en Colombia. Con el número ganador confirmado, llega ese momento clave de revisar la jugada y ver si la combinación elegida coincide con el resultado.

El resultado del Chontico Día hoy 10 de abril en Colombia se mueve rápido entre búsquedas y consultas, especialmente en quienes no dejan pasar un sorteo. Es ese instante en el que todo se resume a cuatro cifras: números elegidos por intuición, fechas especiales o simples corazonadas que ahora encuentran su desenlace.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Viernes 10 de Abril 2026

¿Jugaste hoy? Aquí tienes el número ganador del Chontico Día viernes 10 de abril, con el resultado ya confirmado en Colombia y publicado oficialmente. Revisa tu combinación en cuestión de segundos y consulta las cifras oficiales de la jornada sin vueltas ni esperas.

Número Ganador: 9065

Y la 5ta Balota: 7.

5ta Balota del Chontico Día: súbele a tu jugada en la lotería sin complicarte

El Chontico Día tiene un extra que cada vez gana más protagonismo: la 5ta Balota. Es una forma de potenciar tu jugada sin cambiar lo básico del sorteo. Desde $500 pesos, puedes entrar y apuntarle a premios que pueden multiplicar tu inversión hasta 38.000 veces, sumando más emoción en cada resultado del Chontico Día hoy.

Lo mejor es que es fácil de entender. En Directo, si aciertas las cinco cifras en el orden exacto, te llevas el premio grande; y si solo coincide la última, recuperas lo jugado. En Combinado, el orden no importa: si salen tus números, puedes recibir hasta 100 veces lo jugado. Dos formas de jugar que se adaptan a cómo quieras asumir el riesgo.

Cómo jugar el Chontico Día en Colombia y ver el resultado oficial

Participar en el Chontico Día en Colombia es simple: vas a un punto autorizado, eliges tus cuatro cifras (o dejas que el sistema lo haga), defines cuánto jugar y guardas tu comprobante. Si quieres aumentar tus opciones, puedes activar la 5ta Balota en el mismo momento.

El sorteo se realiza todos los días a la 1:00 p.m., con un proceso supervisado que garantiza transparencia. Para confirmar el resultado oficial del Chontico Día, lo mejor es consultar siempre en canales verificados como plataformas oficiales o redes autorizadas. Así validas tu número sin dudas y con total confianza.