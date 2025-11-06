El sorteo de la Lotería Caribeña Día correspondiente a este jueves 6 de noviembre de 2025 ya entregó sus resultados oficiales. Como cada jornada, miles de jugadores en Colombia siguieron con expectativa la extracción, buscando llevarse alguno de los premios ofrecidos por este popular juego de suerte y azar. A continuación, te presentamos los números ganadores y dos temas educativos que te ayudarán a comprender mejor cómo funcionan los premios y los requisitos para reclamarlos.

Resultado oficial del sorteo Caribeña Día del jueves 6 de noviembre

Los resultados de la Lotería Caribeña Día son publicados y verificados por las autoridades competentes y los operadores autorizados en Colombia.

Número Ganador: 5522

Quinta Balota: 4

¿Qué documentos necesitas para reclamar un premio de chance en Colombia?

Para cobrar un premio de chance o lotería, el jugador debe cumplir con ciertos requisitos establecidos por Coljuegos y los operadores autorizados. Es indispensable presentar el documento de identidad original y el billete o comprobante ganador, que puede ser físico o digital, dependiendo del canal donde se realizó la apuesta.

En el caso de los premios mayores, se debe llenar un formulario de validación ante el operador o punto de venta correspondiente, donde se verifican la autenticidad del tiquete, la hora del sorteo y la coincidencia con los registros oficiales. Además, se aplican las retenciones tributarias que fija la ley antes de realizar el pago.

Es importante que el apostador conserve su billete en buen estado, evite rayones o alteraciones y no lo comparta en redes sociales, ya que cualquier irregularidad puede invalidar el derecho al cobro. Los puntos de venta y plataformas oficiales cuentan con mecanismos de seguridad para verificar la validez del comprobante.

Cómo calcular tus ganancias en La Caribeña Día según el tipo de jugada

Las ganancias en la Lotería Caribeña Día dependen directamente del tipo de jugada y del valor apostado. A continuación, se detalla cómo se calcula el premio según las cifras acertadas:

Una cifra: si se acierta la última cifra del número ganador, el jugador gana 5 veces el valor apostado.

si se acierta la última cifra del número ganador, el jugador gana el valor apostado. Dos cifras: al acertar las dos últimas cifras, el premio equivale a 50 veces lo apostado.

al acertar las dos últimas cifras, el premio equivale a lo apostado. Tres cifras: si se aciertan las tres últimas cifras, se gana 400 veces el monto jugado.

si se aciertan las tres últimas cifras, se gana el monto jugado. Cuatro cifras: acertar el número completo representa el premio mayor, que puede llegar hasta 4.500 veces el valor apostado, dependiendo del operador y las condiciones del sorteo.

Por ejemplo, si un jugador apostó $2.000 y acertó las tres últimas cifras del número ganador, su ganancia sería de $800.000 aproximadamente. Este sistema busca incentivar tanto las apuestas pequeñas como las combinaciones más arriesgadas, manteniendo un equilibrio entre probabilidad y ganancia potencial.