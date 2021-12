Oficial: Pablo Sabbag deja el fútbol argentino y regresa a la Liga BetPlay

El delantero colombiano no le fue bien en el fútbol argentino tras su trasegar en el 2021, cuando dejó a La Equidad para ir a Estudiante de la Plata.

Con el ‘Pincha rata’ no le fue bien, razón por la que pasó a Newell’s Old Boys, donde sus números no mejoraron. Ante esto, este martes 28 de diciembre se hizo oficial su regreso al fútbol colombiano.

La Equidad lo anunció oficialmente y será refuerzo en la zona de ataque para 2022, año en el que además de los torneo locales disputarán la Copa Sudamericana.

¡Vuelve ‘El Jeque’! 😎 Pablo Sabbag regresa a nuestro equipo para afrontar el 2022 🏆 Bienvenido a casa goleador ⚽#EquidadMiPasión pic.twitter.com/mDvqkN6v7n — EquidadClubDeportivo (@Equidadfutbol) December 28, 2021

En Argentina, el delantero de 24 años solo jugó 14 partidos en todo el año, ocho de ellos con Estudiantes, donde pudo anotar un gol. Lo otros seis fueron con Newell’s.

Este será un nuevo periodo con el ‘Asegurador’, equipo con el que hasta el momento ha anotado diez goles en 37 partidos, razón por la que no hubo inconvenientes pare recibirlo de nuevo.