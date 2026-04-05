La convocatoria de Radamel Falcao García para el partido de Millonarios ante O’Higgins marca una de las noticias más relevantes para el equipo albiazul en el inicio de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana. Después de varias semanas fuera de las canchas por una lesión muscular, el delantero vuelve a aparecer en la lista del entrenador Fabián Bustos para un compromiso internacional.

El regreso del histórico goleador colombiano genera expectativa tanto en el entorno del club como entre los aficionados. Falcao no juega desde mediados de febrero y su ausencia se sintió en varios partidos del equipo capitalino. Ahora, con el inicio del torneo continental, el atacante vuelve a estar disponible y apunta a sumar minutos nuevamente con la camiseta de Millonarios.

Hace cuánto no juega Falcao con Millonarios

La última vez que Radamel Falcao García disputó un partido con Millonarios fue el 14 de febrero. Ese día, el equipo enfrentó a Llaneros en un compromiso de la Liga BetPlay en el Campín. Durante ese encuentro, el delantero sufrió una distensión muscular que lo obligó a abandonar el campo antes de finalizar el partido.

Posteriormente se confirmó que el problema físico correspondía a una lesión muscular leve en los isquiotibiales de la pierna derecha. A partir de ese momento comenzó un proceso de recuperación que lo mantuvo fuera de las canchas durante varias semanas.

Debido a esta lesión, Falcao no pudo participar en nueve partidos consecutivos de Millonarios en las diferentes competencias del semestre. Durante ese periodo, el cuerpo técnico optó por priorizar su recuperación para evitar una recaída que prolongara aún más su ausencia.

La recuperación de Falcao y su regreso al equipo

Tras varias semanas de trabajo médico y preparación física, el delantero finalmente volvió a entrenar con normalidad junto al resto del plantel. La evolución de su recuperación permitió que el cuerpo técnico lo incluyera nuevamente en la convocatoria para un partido oficial.

El regreso del Tigre coincide con el inicio de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana, un torneo en el que Millonarios tiene grandes expectativas. La presencia del delantero en la lista de convocados abre la posibilidad de que vuelva a sumar minutos después de casi dos meses sin competencia. Para el equipo capitalino, recuperar a un jugador de la trayectoria de Falcao en este momento de la temporada puede ser determinante.

Falcao y su historia de goles en la Copa Sudamericana

A lo largo de su carrera, Radamel Falcao García también ha tenido participación en la Conmebol Sudamericana. El delantero disputó este torneo en 4 ediciones diferentes antes de su regreso reciente con Millonarios.

Sus primeras participaciones se dieron con River Plate en las ediciones de 2006, 2007 y 2008. Durante ese periodo logró marcar 5 goles en la competencia. Tres de esos tantos fueron frente a Botafogo, en una serie recordada por su actuación goleadora. Además, anotó un gol frente a Defensor Sporting y otro frente a Chivas de Guadalajara. Esos registros lo consolidaron como uno de los delanteros destacados del torneo en aquellos años.

La participación de Falcao con Millonarios en la Sudamericana

El delantero volvió a disputar la Conmebol Sudamericana en 2025, esta vez con la camiseta de Millonarios. Sin embargo, su participación en esa edición fue muy breve. En ese torneo solo disputó 4 minutos durante el partido frente a Once Caldas. Ese encuentro marcó su debut internacional con el club bogotano, aunque no tuvo el tiempo suficiente para marcar diferencia en el resultado.

Ahora, con el inicio de una nueva fase de grupos, el atacante vuelve a tener la oportunidad de competir en el torneo continental. La convocatoria para el partido ante O’Higgins abre la posibilidad de que Falcao busque su primer gol internacional con Millonarios.

Los convocados de Millonarios para visitar a O’Higgins

Arqueros: Guillermo De Amores y Diego Novoa.

Defensores: Samuel Martín, Édgar Elizalde, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia, Andrés Llinás y Álex Moreno Paz.

Mediocampistas: Carlos Darwin Quintero, David Mackálister Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Stiven Vega, Sebastián Viveros Del Castillo y Álex Castro.

Atacantes: Radamel Falcao García, Beckham Castro, Leo Castro, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Brayan Campaz y Jorge Hurtado Cabezas.

Entrenador: Fabián Bustos.

Preguntas frecuentes sobre el regreso de Falcao con Millonarios

¿Cuándo fue el último partido de Falcao con Millonarios?

El delantero jugó por última vez el 14 de febrero ante Llaneros en Liga BetPlay. Ese día sufrió una distensión muscular en los isquiotibiales que lo dejó fuera de nueve partidos consecutivos.

¿En qué partido volvería a jugar Falcao con Millonarios?

El atacante fue convocado para el debut de Millonarios en la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana ante O’Higgins, programado para el 7 de abril en Chile.

¿Cuántos goles tiene Falcao en la historia de la Copa Sudamericana?

Radamel Falcao suma cinco goles en la historia de la Sudamericana, todos con River Plate entre 2006 y 2008, con anotaciones ante Botafogo, Defensor Sporting y Chivas.

¿Falcao ya ha jugado Sudamericana con Millonarios?

Sí. En 2025 disputó cuatro minutos en un partido frente a Once Caldas. Ahora busca marcar su primer gol internacional con el club albiazul.