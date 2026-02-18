Millonarios confirmó oficialmente la lesión de Radamel Falcao García y encendió la expectativa en su entorno deportivo. El delantero, uno de los referentes del equipo en el semestre, sufrió una molestia en el partido ante Llaneros y tuvo que abandonar el campo en el entretiempo. Tras los exámenes médicos, el club comunicó el diagnóstico y dio detalles sobre su proceso de recuperación.

El caso del Tigre genera atención por el momento competitivo del equipo y por el impacto que tiene su presencia en el ataque albiazul. Falcao atraviesa su semestre de regreso al fútbol colombiano y ya venía sumando minutos. Ahora, Millonarios deberá manejar su recuperación con cautela.

Qué lesión sufrió Falcao en Millonarios

El comunicado oficial del club fue claro. Millonarios informó que, después de realizarse los exámenes diagnósticos, Radamel Falcao García presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha.

La información también confirmó que el delantero ya se encuentra en trabajo de rehabilitación. Este tipo de lesión muscular suele requerir reposo controlado, tratamiento fisioterapéutico y una reincorporación progresiva a los entrenamientos.

El club no dio un tiempo exacto de incapacidad, ya que dependerá de la evolución médica del jugador. En lesiones musculares, el proceso se ajusta según la respuesta del músculo y la prevención de recaídas.

Cómo se lesionó Falcao en el partido ante Llaneros

La lesión ocurrió durante el compromiso frente a Llaneros, en el que Falcao fue titular. El delantero disputó el primer tiempo y, en una acción de juego, sintió una molestia en la parte posterior de la pierna diestra.

El propio jugador avisó al cuerpo técnico del dolor en el posterior y no continuó en el segundo tiempo. La decisión de reemplazarlo fue preventiva, buscando evitar una lesión mayor.

Tras el partido, se realizaron los exámenes diagnósticos que confirmaron la lesión leve en los isquiotibiales. Esa rapidez en el diagnóstico permitió iniciar el proceso de rehabilitación de inmediato.

Los números de Falcao en Millonarios en su semestre de regreso

En su regreso al equipo en 2026, Falcao ha disputado 5 partidos oficiales, sumando 171 minutos de juego y un gol anotado. Su tanto llegó en el estadio El Campín, ejecutando un penalti en el triunfo ante Águilas Doradas.

Ese gol lo llevó a 12 anotaciones oficiales con Millonarios, contando su etapa desde 2024. Ha marcado en los tres semestres que ha disputado con el club, confirmando su regularidad como delantero.

Sus goles en Millonarios han sido ante Patriotas Boyacá, Boyacá Chicó, Deportivo Pasto, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Unión Magdalena, Once Caldas y Águilas Doradas. Tres de ellos fueron desde el punto penal.

Cómo afecta la lesión de Falcao al ataque de Millonarios

La baja del Tigre llega en un momento en el que Millonarios busca consolidar su proyecto con Fabián Bustos. El equipo ha mejorado en resultados y necesita continuidad en su frente ofensivo.

Falcao comparte ataque con Leo Castro, autor de 54 goles desde 2023 con el club, y Rodrigo Contreras, quien también ha aportado goles importantes. Sin embargo, la presencia del Tigre aporta experiencia, liderazgo y definición en momentos clave.

Su ausencia obliga al cuerpo técnico a reorganizar la rotación ofensiva. Jugadores como Castro, Contreras o Julián Angulo podrían asumir mayor protagonismo mientras el delantero se recupera.

El proceso de recuperación de Falcao en Millonarios

El club confirmó que el jugador ya está en rehabilitación. En este tipo de lesiones musculares leves, el proceso incluye reposo inicial, fisioterapia, fortalecimiento muscular y trabajo progresivo en campo.

El objetivo es evitar recaídas. Las lesiones en isquiotibiales requieren especial cuidado, especialmente en futbolistas con alta exigencia física como los delanteros.

El cuerpo médico de Millonarios evaluará su evolución día a día antes de autorizar el regreso a entrenamientos completos.

La expectativa por el regreso de Falcao en la Liga BetPlay

El regreso de Falcao genera expectativa en la afición albiazul. Su experiencia y capacidad goleadora son factores importantes en el proyecto deportivo del club.

Millonarios ha trabajado con rotación en ataque, pero la presencia del Tigre aporta confianza en momentos decisivos. Su gol ante Águilas Doradas fue clave para un triunfo importante del equipo.

La prioridad será recuperarlo completamente para el tramo decisivo del semestre, evitando riesgos innecesarios.