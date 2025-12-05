Millonarios y Deportivo Cali comienzan a mover fichas tras su eliminación en la Liga BetPlay, y uno de los nombres que más atención genera en el mercado es el de Julián Ángulo, extremo zurdo que brilló en Llaneros durante la última temporada. Su pase pertenece a Independiente Medellín, lo que lo convierte en uno de los jugadores más cotizados del momento.

De acuerdo con el periodista Mariano Olsen, “Millonarios lidera la puja por contratar al extremo zurdo Julián Ángulo; Deportivo Cali y Bucaramanga están expectantes”, una frase que confirma la disputa abierta entre dos históricos del Fútbol Profesional Colombiano.

Millonarios reorganiza su plantel y afina prioridades para 2026

El conjunto embajador ya activó su proceso de reestructuración, liberando cupos, ajustando salarios y revisando perfiles para reforzar zonas críticas del equipo. En ese camino se confirmaron tres salidas claves, movimientos que permiten avanzar en la confección de la plantilla.

Ramiro Brochero cerró su ciclo tras no encajar en los planes del cuerpo técnico.

Bruno Sávio dejó el club para liberar un cupo extranjero, pieza fundamental para el próximo mercado.

Cristian Cañozales se despide después de un breve paso en el que dejó un gol en el clásico ante Santa Fe.

En paralelo, Millonarios avanza en negociaciones que definirán las próximas bajas: Juan José Ramírez podría ir a préstamo a Llaneros; Juan Pablo Vargas trabaja una rescisión con posible destino en México; Nicolás Giraldo está cerca de una cesión dentro del FPC; y Helibelton Palacios finalizaría contrato sin renovación. Cada movimiento apunta a un objetivo: potenciar la nómina con perfiles diferenciales para 2026, especialmente en zonas ofensivas donde la llegada de un extremo como Ángulo encajaría en la estrategia.

Deportivo Cali se mueve en el mercado y analiza el regreso de Mario Yepes

Mientras tanto, el Deportivo Cali vive un proceso de reordenamiento institucional que coincide con su interés en competir por Julián Ángulo. A ello se suma un movimiento que generó impacto inmediato entre los hinchas: el regreso de Mario Yepes al radar verdiblanco.

Yepes, referente histórico y símbolo de liderazgo, es visto como una figura capaz de aportar equilibrio, criterio y visión en un momento determinante para el club. Aunque su etapa como entrenador fue corta, su influencia en la afición permanece intacta. La nueva junta directiva abrió conversaciones preliminares, y según el propio Yepes, “sí ha habido contactos, pero hasta ahí”, dejando claro que su llegada depende de que exista un control pleno y ordenado dentro de la institución.

En este contexto, el Deportivo Cali evalúa incorporar nombres de peso que fortalezcan su estructura deportiva mientras se prepara para un mercado que será decisivo. La puja por un extremo de alto rendimiento como Ángulo refleja esa intención de reconstrucción futbolística y competitiva.

El mercado del FPC se calienta con una disputa que promete marcar tendencia

El interés simultáneo de Millonarios y Deportivo Cali por un jugador en plena proyección confirma que el próximo mercado será uno de los más disputados de los últimos años. Ambos clubes reajustan sus proyectos, toman decisiones de fondo y buscan talento que pueda marcar una diferencia real en la temporada que viene.

La competencia por Julián Ángulo es solo una muestra del movimiento que viene. Y la manera en que se resuelva podría redefinir parte del mapa del fútbol colombiano en 2026.