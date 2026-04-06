El mercado de agentes libres en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) entra en una fase decisiva. Entre el 6 y el 10 de abril, los clubes tienen una ventana relámpago para inscribir jugadores sin contrato, una oportunidad estratégica tanto para futbolistas como para equipos que buscan ajustar sus plantillas luego del arranque de la temporada.

Una ventana corta, pero con oportunidades clave

Esta fase especial permite a varios futbolistas encontrar equipo tras no haber sido inscritos en el primer trimestre del año. Al mismo tiempo, los clubes que ya tienen rodaje competitivo pueden detectar falencias puntuales y reforzarse con piezas específicas.

Sin embargo, hay condiciones importantes que deben tenerse en cuenta:

La inscripción de jugadores libres no abre cupos adicionales en la lista de 25 profesionales permitidos

en la lista de 25 profesionales permitidos Los equipos que ya tengan su nómina completa no podrán fichar en esta ventana

Los jugadores Sub-20 no ocupan cupo, lo que puede facilitar movimientos estratégicos

Además, existe una excepción reglamentaria:

Si un club reporta una lesión grave certificada, que deje fuera a un jugador por el resto del semestre, se habilita un cupo de reemplazo

Equipos atentos a una última oportunidad en el mercado

Varios clubes del FPC no completaron sus 25 inscritos por diferentes motivos:

Apuesta por jugadores juveniles

Falta de opciones convincentes en el mercado

Decisiones estratégicas de plantilla

Para ellos, esta semana representa una última oportunidad de reforzarse con futbolistas experimentados y disponibles.

15 futbolistas libres que pueden moverse en el FPC

A continuación, un listado organizado de jugadores libres que destacan como opciones atractivas en el mercado colombiano:

Ayron del Valle (37 años)

Delantero – último club: Alianza FC

Delantero – último club: Alianza FC Vladimir Hernández (37 años)

Extremo por izquierda – último club: Boyacá Chicó

Extremo por izquierda – último club: Boyacá Chicó Fabián Castillo (33 años)

Extremo por izquierda – último club: Deportivo Cali

Extremo por izquierda – último club: Deportivo Cali Andrés Felipe Ibargüen (33 años)

Extremo por izquierda – último club: Once Caldas

Extremo por izquierda – último club: Once Caldas Yerson Candelo (34 años)

Lateral derecho – último club: América de Cali

Lateral derecho – último club: América de Cali Andrés Tello (29 años)

Volante creativo – último club: América de Cali

Volante creativo – último club: América de Cali Ángelo Rodríguez (37 años)

Delantero centro – último club: Independiente Santa Fe

Delantero centro – último club: Independiente Santa Fe Marcus Vinicius (29 años)

Volante creativo – último club: Independiente Medellín

Volante creativo – último club: Independiente Medellín Kevin Salazar (30 años)

Volante creativo – último club: Fortaleza FC

Volante creativo – último club: Fortaleza FC Felipe Acosta (31 años)

Mediocentro defensivo – último club: La Equidad

Mediocentro defensivo – último club: La Equidad Santiago Gómez (27 años)

Lateral derecho – último club: La Equidad

Lateral derecho – último club: La Equidad Juan Camilo García (29 años)

Mediocentro defensivo – último club: Once Caldas

Mediocentro defensivo – último club: Once Caldas Rafael Bustamante (26 años)

Mediocentro defensivo – último club: Deportivo Cali

Mediocentro defensivo – último club: Deportivo Cali Daniel Quiñónez (28 años)

Delantero centro – último club: São Roque (Brasil)

Delantero centro – último club: São Roque (Brasil) Juan Daniel Palacio (22 años)

Extremo por derecha – último club: Águilas Doradas

Con nombres de experiencia y otros en plena madurez futbolística, el mercado de agentes libres aparece como una alternativa real para varios equipos que aún buscan equilibrio en sus plantillas. La decisión ahora pasa por los clubes: reforzar o sostener lo que ya tienen en un semestre que apenas empieza a tomar forma