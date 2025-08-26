Del 25 al 29 de agosto, los equipos de la Liga BetPlay Dimayor tienen una ventana especial para inscribir jugadores agentes libres. Esta posibilidad se convierte en una oportunidad para clubes que buscan reforzarse en pleno campeonato sin necesidad de negociar con otros equipos. La condición es clara: los futbolistas deben estar sin contrato vigente.

En ese contexto, una lista de nombres colombianos aparece como alternativa real para varios equipos. Hay experiencia, proyección y talento en distintas posiciones. Desde arqueros con recorrido internacional hasta delanteros de renombre, la ventana está abierta para decisiones clave que pueden marcar el rumbo de la temporada.

Arqueros colombianos libres: experiencia y recambio bajo los tres palos

Dentro del listado, se destacan 3 porteros colombianos aparecen en condición de agentes libres y pueden ser inscritos en esta ventana:

Iván Arboleda : con pasos por Banfield, Rayo Vallecano y Newell’s, es un arquero internacional, de 29 años, de paso reciente por Millonarios.

: con pasos por Banfield, Rayo Vallecano y Newell’s, es un arquero internacional, de 29 años, de paso reciente por Millonarios. Federico Barrios : arquero con experiencia en el fútbol de Estados Unidos y reciente paso por el fútbol búlgaro.

: arquero con experiencia en el fútbol de Estados Unidos y reciente paso por el fútbol búlgaro. José Silva: recordado por sus pasos por Deportivo Cali y Santa Fe, principalmente.

Defensores libres: centrales, laterales y experiencia internacional

La lista de defensores colombianos sin contrato es extensa y variada. Hay nombres con gran recorrido como también algunos con proyección:

Cristian Zapata : ex Selección Colombia, Milan y Atlético Nacional. Un zaguero con jerarquía que aún tiene mercado.

: ex Selección Colombia, Milan y Atlético Nacional. Un zaguero con jerarquía que aún tiene mercado. Alexis Pérez : defensa central de paso reciente por Giresunspor en Turquía.

: defensa central de paso reciente por Giresunspor en Turquía. Nicolás Hernández : ex Atlético Nacional y Athletico Paranaense. Ha jugado Copa Libertadores.

: ex Atlético Nacional y Athletico Paranaense. Ha jugado Copa Libertadores. Germán Mera : con pasado en Junior, Deportivo Cali y el fútbol peruano.

: con pasado en Junior, Deportivo Cali y el fútbol peruano. Guillermo Tegüé, Leonardo Escorcia, Amaury Torralvo, Luis Jiménez, David Cuperman, Andrés Murillo, Kevin Riascos: alternativas para laterales y zagueros con minutos en primera división y torneos internacionales.

Mediocampistas libres: mixtos, creativos y con liderazgo

La zona medular también ofrece opciones interesantes. Hay jugadores con perfil ofensivo, de marca y otros con liderazgo para equilibrar plantillas:

Andrés Andrade : el “Rifle” está libre tras su salida de Atlético Bucaramanga. Ex Nacional y América.

: el “Rifle” está libre tras su salida de Atlético Bucaramanga. Ex Nacional y América. Alexander Mejía : campeón de Libertadores con Atlético Nacional. Aporta experiencia y liderazgo.

: campeón de Libertadores con Atlético Nacional. Aporta experiencia y liderazgo. Sherman Cárdenas : una de las zurdas más reconocidas del FPC en la última década.

: una de las zurdas más reconocidas del FPC en la última década. Cristian Higuita : ex Deportivo Cali y MLS, mediocampista de recuperación.

: ex Deportivo Cali y MLS, mediocampista de recuperación. Andrés Tello : con proceso en Europa y Selección juvenil.

: con proceso en Europa y Selección juvenil. Jown Cardona, Maicol Medina, Carlos Robles, Néyder Moreno, Jhon Édison Mosquera, Luis Hinestroza, Brayan Lucumí, Víctor Arboleda, Donovan Forbes, Róger Cañas: múltiples perfiles para diversos esquemas tácticos.

Delanteros libres: desde jóvenes con gol hasta nombres históricos

La delantera es quizá la línea con más nombres llamativos en esta lista. Algunos con pasado reciente en la Liga BetPlay y otros que han sido referentes nacionales o internacionales:

Radamel Falcao García : el nombre más resonante. El ‘Tigre’ está sin club tras terminar su vínculo con Millonarios.

: el nombre más resonante. El ‘Tigre’ está sin club tras terminar su vínculo con Millonarios. Dorlan Pabón : ídolo en Nacional, con amplia trayectoria y sin equipo tras desvincularse de Envigado.

: ídolo en Nacional, con amplia trayectoria y sin equipo tras desvincularse de Envigado. Brayan Moreno : goleador en Atlético Huila y con paso por el fútbol búlgaro.

: goleador en Atlético Huila y con paso por el fútbol búlgaro. Rodrigo Rivas, David Lemos, Oswaldo Blanco, Darwin López, Kevin Aladesanmi, Carlos Mosquera, Hasan Vergara, Mauricio Cuero: alternativas que ofrecen potencia, movilidad y gol.

Una oportunidad única para reforzar sin pagar fichaje

Esta ventana habilitada por Dimayor entre el 25 y el 29 de septiembre es una oportunidad puntual que puede beneficiar tanto a jugadores como a clubes. Para los equipos que sufren bajas inesperadas, problemas de rendimiento o necesitan profundidad de plantilla, este listado representa una mina de talento esperando una llamada.

En un mercado en el que cada movimiento debe ser estratégico, contar con una lista tan amplia de agentes libres nacionales es poco común. Y en esta ocasión, incluye a figuras históricas como Falcao o Dorlan, jugadores en plena vigencia como Arboleda o Andrade, y talentos jóvenes con proyección en varias posiciones.

El reloj ya empezó a correr y los clubes tienen solo cinco días para inscribir. Las decisiones que se tomen ahora pueden cambiar el curso del campeonato.