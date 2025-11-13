Este jueves 13 de noviembre se vivirá una noche electrizante en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Ocho partidos de la Liga BetPlay II Dimayor 2025 se jugarán en simultáneo, desde las 7:00 p.m. (hora Colombia), en la Jornada 20, decisiva para definir los últimos clasificados a los Cuadrangulares y los equipos que obtendrán la ventaja deportiva, conocida como el “punto invisible”. La transmisión podrá seguirse gratis por televisión y plataformas digitales.

Los últimos cupos a los Cuadrangulares

Con seis equipos ya clasificados —Independiente Medellín, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima, Fortaleza CEIF y Junior de Barranquilla— la lucha se centra ahora en los dos cupos restantes para la fase final de la Liga BetPlay.

América de Cali (29 puntos +7), Alianza FC (29 +3), Independiente Santa Fe (28 +3) y Águilas Doradas (27 +4) mantienen viva la esperanza. Los escarlatas visitan al poderoso DIM, mientras Santa Fe y Alianza se enfrentan en un duelo directo que promete emociones fuertes. Los antioqueños de Águilas dependen de un milagro: ganar y esperar tropiezos de sus rivales.

Cada resultado será determinante, y solo los más regulares de la campaña asegurarán su presencia en los Cuadrangulares de fin de año.

Arde la lucha por el punto invisible

La pelea por la ventaja deportiva está al rojo vivo. Medellín, Nacional, Bucaramanga, Tolima y Fortaleza llegan igualados en la parte alta con posibilidades de quedarse con el famoso “punto invisible”, que podría definir un futuro finalista.

Medellín enfrenta al América, y Nacional visita al Junior en duelos de alto voltaje. Si alguno tropieza, Bucaramanga está listo para arrebatarles el liderato. Tolima y Fortaleza, con 35 unidades, necesitan ganar sí o sí para llegar a 38 puntos y esperar un tropiezo de los de arriba.

Incluso podría darse un empate múltiple en la cima, lo que pondría a jugar la diferencia de gol y los goles a favor, un escenario de infarto para el cierre del campeonato.

Dónde ver GRATIS la jornada completa de la Liga BetPlay

Estos son los canales y plataformas donde podrás seguir en vivo y gratis los compromisos de la Liga BetPlay de este jueves 13 de noviembre: