El duelo entre Junior de Barranquilla y América de Cali, este sábado 3 de mayo a las 8:20 p.m. por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2025, no solo representa un clásico del Fútbol Profesional Colombiano, sino también una cita cargada de tensión para el entrenador César Farías. Su pasado reciente con el cuadro escarlata, sumado a las eliminaciones sufridas frente a ese rival desde que llegó a Junior, han generado una atmósfera especial en la previa, donde el venezolano muestra nuevamente signos de incomodidad y presión.

César Farías: un pasado con América que lo persigue

César Farías fue entrenador del América de Cali entre el 23 de enero y el 30 de abril de 2024. Su paso por el club fue corto y decepcionante: no logró clasificar a la fase de grupos de un torneo internacional, cayendo en la repesca ante el modesto Alianza FC de Valledupar, y tampoco metió al equipo entre los ocho mejores del campeonato. Su rendimiento apenas alcanzó un 43% y fue destituido sin mayor resistencia de parte de los aficionados.

Cuatro meses más tarde, el 3 de septiembre de 2024, fue anunciado como nuevo técnico del Junior de Barranquilla. Aunque también ha tenido un rendimiento irregular, logró meter al equipo en cuadrangulares. En ese semestre enfrentó dos veces a América en el Metropolitano y ganó ambos partidos por la mínima diferencia. Pero la gran herida llegó en la sexta fecha de los cuadrangulares, cuando Junior llegaba con la posibilidad de avanzar a la final si vencía en Cali. América ganó 1-0 y los dejó por fuera. La afición escarlata no perdonó: silbaron y gritaron contra Farías.

Las cuentas pendientes de César Farías ante América de Cali

En 2025, los fantasmas reaparecieron. El pasado 6 de marzo, Junior y América se enfrentaron nuevamente en un partido único por repechaje de Copa Sudamericana. Empataron 2-2 en tiempo reglamentario y América se impuso 4-3 en los penales, dejando una vez más a Junior sin opción internacional.

Todo ese historial reciente convierte el partido de esta noche en una oportunidad cargada de emociones para Farías, quien no ha podido sacudirse del todo del pasado con América y enfrenta cada partido ante ese club como una prueba de fuego. El hincha de Junior está tenso, y el propio entrenador, en vez de calmar el ambiente, parece amplificarlo con su actitud.

Cruce con la prensa en la previa del partido

Un ejemplo de esta tensión se dio en la sede de entrenamiento Adelita de Char, donde Farías tuvo un fuerte cruce de palabras con el periodista José Hugo Illera. El comunicador cuestionó al DT por no permitir el ingreso de la prensa al entrenamiento, a lo que Farías respondió con evidente molestia, asegurando que esa decisión no dependía de él:

«No depende de mí, hay un protocolo que se debe seguir, respetar. Han existido otro tipo de motivos. A veces hay que preguntarse si antes era así y por qué ahora no es así. Yo no tengo problema en que los periodistas puedan asistir. Hay que hablarlo con los que generan el protocolo. Pocas cosas a esta altura de mi vida me ofenden y trato de quedarme con lo bueno y botar lo malo».

Y luego agregó, visiblemente enfadado: «Yo no estoy dando a entender nada. Yo no soy el que decide eso. No tengo ningún tipo de injerencia. Yo no puedo hablar por nadie más, solo por mí».

Junior FC vs América de Cali: un duelo con tradición e historia

Este Junior vs América es uno de los clásicos más tradicionales del FPC, pero en términos de clasificación no define demasiado. América es líder con 32 puntos y Junior es cuarto con 30. Ambos tienen casi asegurada su clasificación a los cuadrangulares. El formato del campeonato exige rendir en la siguiente fase, por lo que este juego es más simbólico que decisivo. Sin embargo, para Farías y los suyos, ganar hoy es casi una necesidad emocional.

