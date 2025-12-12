La espera terminó y la final de la Liga BetPlay Dimayor II – 2025 levanta el telón en Barranquilla. El estadio Metropolitano será escenario de un duelo cargado de historia reciente, ambición y contraste de estilos. Junior, con el respaldo de su gente y una nómina experimentada, buscará imponer condiciones desde el arranque. Tolima, fiel a su identidad, apostará por la intensidad, la juventud y las transiciones rápidas para golpear primero y dejar encaminada la serie antes del cierre en Ibagué.

Junior vs Tolima: horario y señales de TV para VER HOY EN VIVO y por Streaming

Partido : Junior de Barranquilla vs Deportes Tolima

: Junior de Barranquilla vs Deportes Tolima Fecha : Viernes 12 de diciembre de 2025

: Viernes 12 de diciembre de 2025 Hora : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Evento : Gran final de la Liga BetPlay II – 2025 (partido de ida)

: Gran final de la (partido de ida) Estadio : Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla

: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla Árbitro : Carlos Betancourt (Valle del Cauca)

: Carlos Betancourt (Valle del Cauca) Televisión : Win + Fútbol

: Win + Fútbol Streaming: Win Play

Un cruce inédito por la estrella

Aunque Junior y Tolima se han enfrentado en múltiples instancias decisivas —cuadrangulares, series directas y hasta una Superliga—, esta será la primera vez que se crucen en una final de Liga. El capítulo inicial se escribirá en el calor del Metropolitano, con un ambiente que promete presión constante y un ritmo alto desde el primer minuto.

Junior: carácter, experiencia y un grupo curtido

El equipo dirigido por Alfredo Arias llega fortalecido tras superar el considerado “grupo de la muerte” en los cuadrangulares, por encima de Atlético Nacional, América de Cali y Medellín. Más allá de la derrota en la última fecha ante el DIM, el conjunto rojiblanco mostró temple competitivo y convicción para sostenerse en los momentos críticos.

“Serán dos finales muy lindas. Vamos a ir por la final desde el primer minuto”, expresó Arias, dejando clara la intención ofensiva de su equipo como local.

Junior encara la ida con casi todo su plantel disponible, aunque mantiene la duda de Guillermo Celis, uno de los hombres clave en el mediocampo. El cuerpo técnico trabaja contrarreloj para contar con él, mientras define el once más competitivo para golpear primero en casa.

Tolima: juventud, ambición y solidez competitiva

El Deportes Tolima, bajo la conducción de Lucas González, superó el Grupo B por encima de Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe, campeón del primer semestre. Con menos reflectores pero con una estructura bien trabajada, los ‘Pijaos’ llegan a la final con confianza plena y todas sus fichas disponibles.

González ha intentado bajar la presión señalando a Junior como favorito, pero en la cancha la realidad muestra una serie equilibrada, donde el orden táctico y la capacidad para aprovechar errores pueden marcar la diferencia.

Enfocados en la gloria

Más allá de ruidos externos y declaraciones cruzadas, ambos equipos coinciden en el mismo objetivo: levantar el título. Junior quiere capitalizar su localía; Tolima, resistir y golpear en el momento justo.

“No todos pueden ir por la gloria, y eso hay que valorarlo, pero también cuidarlo”, señaló Arias, reflejando el sentir de un grupo consciente de la magnitud del reto.

Antecedentes recientes: ventaja tolimense

En lo que va del año, Junior y Tolima se han enfrentado cuatro veces, con saldo favorable para los ibaguereños:

15 de abril : Tolima 0-0 Junior (fase regular, Murillo Toro)

: Tolima 0-0 Junior (fase regular, Murillo Toro) 31 de mayo : Junior 1-1 Tolima (cuadrangulares, Metropolitano)

: Junior 1-1 Tolima (cuadrangulares, Metropolitano) 19 de junio : Tolima 2-0 Junior (cuadrangulares, Murillo Toro)

: Tolima 2-0 Junior (cuadrangulares, Murillo Toro) 5 de octubre: Junior 0-1 Tolima (fase regular)

Junior aún no ha logrado vencer al Tolima en 2025, un dato que añade presión y sed de revancha a esta final inédita.