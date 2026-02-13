El presente de Deportivo Cali empieza a tensarse más de la cuenta. El arranque irregular del 2026, con tres derrotas como visitante y el peso creciente de la tabla del descenso , ha instalado un clima de preocupación en el entorno azucarero. Si bien el principal señalado por el hincha ha sido el entrenador Alberto Gamero , en las últimas horas la crítica también ha girado hacia un nombre que semanas atrás despertaba ilusión absoluta: Juan Ignacio Dinenno .

Dinenno: de ídolo a centro del debate

El regreso de Dinenno fue recibido como uno de los grandes golpes del mercado. El delantero argentino, de 31 años, había dejado un recuerdo imborrable en su primera etapa en 2019, cuando respondió con goles y liderazgo en el frente de ataque.

Tras sus pasos por México y Brasil, volvió en 2026 con la etiqueta de refuerzo estrella y con el respaldo total de la hinchada. Sin embargo, mes y medio después, el panorama es distinto:

1 gol en 8 partidos (2 amistosos y 6 oficiales).

(2 amistosos y 6 oficiales). Varias opciones claras desperdiciadas.

Un equipo que genera, pero no concreta con regularidad.

Más allá del funcionamiento colectivo, al ‘9’ se le exige eficacia. Y es ahí donde hoy se concentra el foco crítico.

Comparación inevitable con Tití Rodríguez

Aunque el juego del Deportivo Cali no ha sido del todo fluido, el equipo ha logrado fabricar situaciones claras de gol. El problema ha estado en la definición.

La comparación con su compañero de ataque, el antioqueño ‘Tití’ Rodríguez, ha avivado el debate. Rodríguez llegó tres semanas después y ha disputado tres partidos menos, pero ya suma cuatro anotaciones en este inicio de temporada.

La diferencia numérica ha sido un argumento recurrente en redes sociales y en programas deportivos locales, donde incluso se empieza a plantear la posibilidad de un cambio en la titularidad.

El volumen ofensivo del Deportivo Cali ante Internacional de Bogotá fue muy bueno, pero si no hay contundencia en el fútbol, no hay absolutamente nada. Increíble lo de Dinenno, caído mentalmente y perdiéndose goles claros debajo del arco. pic.twitter.com/GZIMK77lxR — Sebastian Diagama (@SebastianDiaga2) February 12, 2026

La autocrítica de Juan Ignacio Dinenno

Tras la más reciente derrota en Bogotá ante Internacional, Dinenno compareció en rueda de prensa y no eludió el momento que atraviesa. El atacante asumió su responsabilidad y dejó una declaración directa:

«El equipo generó las situaciones de gol y soy consiente que no he podido marcar; y sé que esto también lo siente el resto del grupo. Esto nos golpea a todos. Tenemos que pasar la página y pensar en el partido contra Nacional el domingo, y en lo personal aprovechar las que me queden. Para eso me trajeron acá».

Sus palabras reflejan autocrítica, pero también el peso emocional del presente. Parte de la hinchada percibe a un delantero golpeado anímicamente, afectado tanto por su falta de efectividad como por el contexto colectivo.

Críticas externas y debate mediático

Los cuestionamientos no se limitan a la tribuna. Desde la prensa local también han surgido voces fuertes. El periodista Willy Medina señaló en su espacio radial que el equipo debería darle mayor protagonismo a ‘Tití’ Rodríguez, a quien observa con más frescura y claridad mental en los partidos.

Incluso apuntó a que a Dinenno podría beneficiarle un paso momentáneo por el banco de suplentes, como espacio de autocrítica y descarga de presión, y cuestionó la falta de mano dura de Alberto Gamero para tomar esa decisión.

» Al técnico del @DeportivoCaliCP Alberto Gamero le falta carácter para sacar a Juan Ignacio Dinenno de la cancha » Willy Medina en #DeportesSinTapujos pic.twitter.com/Lp6OWQL9rP — Deportes Sin Tapujos (@DptesSinTapujos) February 12, 2026

Un partido clave para cambiar la narrativa

El próximo compromiso ante Atlético Nacional en el Monumental de Palmaseca aparece como un escenario ideal para un punto de inflexión. Será un duelo de alta tensión competitiva, con tribunas exigentes y un contexto que puede marcar tendencia.

Para Dinenno, el partido representa más que tres puntos: es la oportunidad de reconciliarse con el gol, recuperar confianza y reencontrarse con esa versión que lo convirtió en referente.

En medio de la crisis colectiva y la presión creciente, el argentino encara uno de los momentos más desafiantes desde su regreso. El fútbol, sin embargo, siempre ofrece revancha. Y en Palmaseca, el domingo, podría empezar a escribirse un nuevo capítulo.