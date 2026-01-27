La Liga BetPlay continúa su calendario y la Fecha 3 presenta un cruce atractivo entre el DIM y Deportes Tolima. El duelo enfrenta a dos equipos con realidades opuestas en el inicio del campeonato, en un escenario que suele marcar diferencias.

El partido se disputará el martes 27 de enero de 2026, desde las 8:30 p.m. (hora en Colombia), en el Estadio Atanasio Girardot. Acá están todos los detalles para ver el partido en TV y online, la designación arbitral, el momento de cada equipo y las listas de convocados.

Dónde ver DIM vs Deportes Tolima en TV y online

El compromiso tendrá transmisión exclusiva a través de las señales oficiales del FPC:

Canales TV: Win Sports y Win+ Fútbol

Win Sports y Win+ Fútbol Streaming: Win Play

Estadio y horario del partido de Independiente Medellín este martes

El Atanasio Girardot será el escenario del primer partido del DIM como local en el semestre. El pitazo inicial está programado para las 8:30 p.m., un horario nocturno que suele potenciar la intensidad y el acompañamiento del público en Medellín.

Árbitro del partido y equipo VAR en el Atanasio

La Comisión Arbitral designó a Andres Rojas (Bogotá) como juez central del encuentro. Estará acompañado por:

Asistente 1: Carlos Zemanate (Huila)

Carlos Zemanate (Huila) Asistente 2: Jesús Otero (Sucre)

Jesús Otero (Sucre) VAR: Fernando Acuña (Boyacá)

Así llegan el DIM y Deportes Tolima a la Fecha 3 de la Liga BetPlay

El DIM atraviesa un inicio complejo. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo perdió sus dos primeros partidos, ambos en condición de visitante: 1-0 ante Deportivo Pasto y 2-1 frente a Deportivo Cali. El estreno en casa aparece como una oportunidad clave para sumar por primera vez y aliviar la presión temprana del torneo.

Deportes Tolima, en contraste, llega con puntaje perfecto. El conjunto de Lucas Gonzalez ganó sus dos partidos: 0-2 en Barranquilla ante Junior y 2-0 como local frente a Alianza. Con solidez defensiva y eficacia ofensiva, el Vinotinto y Oro buscará sostener su buen momento en Medellín.

Convocados del DIM para recibir al Tolima

Arqueros: Salvador Ichazo y Éder Chaux.

Defensores: Kevin Mantilla, José Ortiz, Marlon Balanta, Leyser Chaverra, Malcom Palacios, Esneyder Mena y Francisco Chaverra.

Mediocampistas: Didier Moreno, Léider Berrío, Alexis Serna, Halam Loboa, Juan Viveros, Jhon Edwin Montaño, Gerónimo Mancilla y Daniel Cataño.

Delanteros: Enzo Larrosa, Andrés Dávila y Francisco Fydriszewski.

Y los citados de Deportes Tolima al Atanasio

Arqueros: Neto Volpi y Gali Balanta

Defensores: Yhormar Hurtado, Cristian Arrieta, Ánderson Angulo, Jan Angulo, Michael Martínez y Junior Hernández.

Mediocampistas: Cristian Trujillo, Sebastián Guzmán, Juan Pablo Nieto, Élan Ricardo, Juan Pablo Torres, Éver Valencia, Jersson González y Kelvin Flórez

Delanteros: Edwar López, Yoimar Moreno, Gonzalo Lencina y Adrián Parra.

Ficha del partido: DIM vs Deportes Tolima