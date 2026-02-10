En medio de un inicio de temporada complejo, el DIM sigue ajustando piezas en su plantilla para afrontar la Liga BetPlay I-2026. Con resultados que no acompañaron en las primeras jornadas y un contexto de alta presión deportiva, el club decidió acelerar movimientos en el mercado y confirmó a su noveno fichaje del año, una incorporación pensada para aportar alternativas de forma inmediata.

Se trata de Hayen Palacios, lateral derecho de 26 años que ya fue presentado oficialmente y que, además, entró en la convocatoria para el partido ante Cúcuta Deportivo por la Fecha 6 de la Liga BetPlay 2026-1. Su llegada no solo suma experiencia al plantel, sino que aparece como una respuesta directa a la necesidad de variantes en una zona clave del campo.

El noveno fichaje del DIM para la temporada 2026

Independiente Medellín continúa moviéndose en el mercado con el objetivo de fortalecer su nómina. Tras confirmar varias incorporaciones en distintas líneas, Hayen Palacios se convirtió en el noveno refuerzo oficial del equipo para el 2026.

Su arribo se da en un momento particular del semestre, con el DIM urgido de resultados y con la necesidad de ampliar el abanico de opciones para el cuerpo técnico, especialmente en el costado derecho de la defensa.

El mercado del DIM: ya son 9 fichajes confirmados para 2026

Con Hayen Palacios ya confirmado, el DIM completa 9 incorporaciones en un mercado que reforzó varias líneas del campo:

Yony González (Águilas Doradas)

(Águilas Doradas) Juan Manuel Viveros (Houston Dynamo, MLS)

(Houston Dynamo, MLS) Marlon Balanta (Orsomarso)

(Orsomarso) Jhon Edwin Montaño (Lommel SK, Bélgica)

(Lommel SK, Bélgica) Salvador Ichazo (Deportivo Pereira)

(Deportivo Pereira) Didier Moreno (Junior)

(Junior) Enzo Larrosa (Club Atlético Cerro, Uruguay)

(Club Atlético Cerro, Uruguay) Daniel Cataño (Club Bolívar, Bolivia)

(Club Bolívar, Bolivia) Hayen Palacios (Club Nacional de Football, Uruguay).

Quién es Hayen Palacios, el nuevo lateral del DIM

Hayen Palacios es un lateral derecho de 26 años, nacido en Chigorodó, municipio del Urabá antioqueño. Su carrera refleja un recorrido amplio por el fútbol profesional colombiano y también por el exterior, lo que le permite llegar al DIM con un bagaje importante pese a su edad.

Formado como futbolista profesional, Palacios se ha caracterizado por su despliegue físico, capacidad para recorrer la banda y experiencia en contextos competitivos diversos, tanto a nivel local como internacional.

Canterano de Atlético Nacional y recorrido en el FPC

Palacios es canterano de Atlético Nacional, club en el que dio sus primeros pasos en el profesionalismo. Posteriormente, su carrera continuó en distintos equipos del fútbol colombiano, sumando minutos y experiencia en varias plazas.

En Colombia defendió las camisetas de Águilas Doradas, Alianza FC, Envigado FC y Fortaleza CEIF. Ese recorrido le permitió consolidarse como un jugador habitual del FPC, con conocimiento del ritmo, las exigencias y los distintos contextos del torneo local.

Experiencia internacional en Brasil y Uruguay

Además de su paso por el fútbol colombiano, Hayen Palacios cuenta con experiencia internacional. En Brasil hizo parte del Athletico Paranaense, club dueño de sus derechos deportivos y desde el cual llega cedido al DIM.

Más recientemente, el lateral actuó en el fútbol uruguayo con el Club Nacional de Football. Allí disputó cuatro partidos en el semestre más reciente y fue parte del plantel que se coronó campeón del Campeonato Uruguayo 2025, sumando un título importante a su hoja de vida antes de regresar al fútbol colombiano.

Paso por Selección Colombia y logro internacional

En el ámbito de selecciones, Palacios también cuenta con antecedentes relevantes. Fue integrante de la Selección Colombia Sub-20 y Sub-21, procesos en los que sumó experiencia a nivel internacional.

Uno de los hitos más destacados de su carrera fue la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2019, defendiendo los colores de Colombia. Ese logro le permitió competir en un torneo multideportivo de alto nivel y reforzar su perfil como jugador acostumbrado a escenarios exigentes.

La fórmula de la llegada de Hayen Palacios al DIM

Hayen Palacios llega al Medellín en condición de préstamo por cinco meses, procedente de Athletico Paranaense. La duración del vínculo responde a una apuesta puntual del club: sumar una alternativa inmediata para el semestre, evaluando su rendimiento en competencia oficial.

El DIM buscó una incorporación que no implicara una operación de largo plazo en este momento, pero que sí pudiera aportar experiencia, recorrido y competencia interna en la plantilla.

Presentado y convocado para la visita a Cúcuta

Luego del anuncio oficial de su llegada y tras varios días de entrenamiento con el grupo, Hayen Palacios fue incluido en la convocatoria para el partido ante Cúcuta Deportivo, correspondiente a la Fecha 6 de la Liga BetPlay I-2026.

Su presencia en la lista evidencia que el cuerpo técnico lo considera una opción disponible desde ya, en un encuentro que aparece como clave tanto para el equipo como para el proceso deportivo que atraviesa el club.