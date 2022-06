Hay acuerdo: ¡Están a un paso de fichar a Guillermo Celis!

Luego de un semestre sin acción oficial en Deportes Tolima, Guillermo Celis está por cerrar una negociación para volver a jugar en la Liga BetPlay.

Guillermo Celis está en Deportes Tolima desde mediados de 2020. Volvió tras su experiencia en Europa con Benfica y Vitória Guimaraes, además de Argentina con Colón de Santa Fe. Más allá de eso, no tuvo continuidad en el cuadro tolimense. Hace varios meses buscaba la salida y ya la tiene. Por eso logró un acuerdo con Once Caldas para ser fichado. Todavía no está cerrado. Depende de la aprobación de los exámenes médicos.

Guillermo Celis y el acuerdo con Once Caldas

“Este 11 de junio el cuadro manizaleño compartió la novedad en sus canales oficiales: “El club tiene acuerdo con los jugadores Guillermo Celis y Leonardo Pico para su contratación. Una vez superen los exámenes médicos y lleven a cabo los trámites contractuales se procederá a formalizar su vinculación a la nómina del equipo”.

En definitiva, Guillermo Celis ya tiene un arreglo para volver a la competencia oficial. En 2022 no la tuvo. Es un mediocampista de 29 años. En Colombia ya fue campeón de Copa (Junior, 2015) y además ha sido parte de Selección Colombia (un partido de Eliminatoria y 4 de Copa América).