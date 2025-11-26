Fredy Montero cerró su etapa con Real Cartagena tras una temporada brillante en lo personal. El delantero que firmó 30 goles en 40 partidos durante el 2025, dio a conocer su salida del club con un mensaje oficial que deja abierta la puerta a nuevos retos. No logró el ascenso a la Liga BetPlay con el equipo heroico, pero sí logró volver a estar en el radar del Fútbol Profesional Colombiano.

Lo que dijo en su despedida generó revuelo inmediato. A sus 38 años, y tras demostrar que su olfato goleador sigue intacto, ya hay rumores sobre posibles destinos para el experimentado atacante. Varios clubes de la Primera Fivisión están atentos a sus pasos, mientras se escribe un nuevo capítulo en su carrera deportiva.

Fredy Montero se despidió de Real Cartagena

Finalizó el contrato y también el ciclo. Montero, que sorpresivamente aceptó el reto de jugar en Segunda División, no continuará con Real Cartagena en 2026. Tras quedar sin opciones de ascenso en los cuadrangulares, el goleador publicó un mensaje en redes sociales. Fue su despedida:

“Hoy me dirijo a la afición del Real Cartagena para despedirme y, por supuesto, darle las gracias a Dios, a los hinchas, a los directivos y, en especial, al alcalde Dumek Turbay, el hincha número 1 que tiene este club.

Es sabido por todos que siempre entregué lo mejor de mí, en todo momento, dentro y fuera de la cancha. ¡VAMOS REAL!”

Estas palabras marcaron el primer pronunciamiento oficial sobre su futuro inmediato. Ya no estará en el plantel de los heroicos para 2026, pero no hay señales de retiro. Por el contrario, todo indica que buscará un nuevo club para seguir compitiendo.

Cifras goleadoras de Fredy Montero en 2025

En lo individual, Montero tuvo una campaña excepcional. Anotó 17 goles en el primer semestre y 13 en el segundo, convirtiéndose en uno de los máximos goleadores del Torneo BetPlay. Su regularidad frente al arco rival fue clave para mantener con vida las aspiraciones de Real Cartagena hasta la penúltima fecha.

A lo largo del año, disputó 40 partidos con un rendimiento físico notable para su edad. Además de los goles, aportó liderazgo, experiencia internacional y un nivel técnico que lo mantuvo como una de las grandes figuras del campeonato.

¿Deportivo Cali? El rumor que apunta a un regreso de Fredy Montero

Lo que ahora sigue para Fredy Montero es definir su nuevo equipo. Según versiones de prensa, uno de los primeros clubes en mostrar interés ha sido Deportivo Cali, institución en la que debutó como profesional. Sería un regreso cargado de simbolismo y también de necesidad: el conjunto verdiblanco busca referentes y goles para reforzar su ofensiva en 2026.

Junto al Cali, otro par de equipos de la Liga BetPlay habrían preguntado por su situación contractual. Su condición de jugador libre y su productividad reciente lo convierten en una alternativa atractiva para varios clubes que desean sumar jerarquía sin necesidad de pagar traspaso.

El impacto de Montero y lo que puede ofrecer aún

La campaña de Fredy Montero con Real Cartagena dejó claro que todavía tiene mucho para aportar. Más allá de la frustración por no haber ascendido, su paso por el club fue positivo. Recuperó ritmo competitivo, se reencontró con el gol y se mantuvo como uno de los jugadores más influyentes del Torneo BetPlay.

A sus 38 años, sigue vigente. No ha sufrido lesiones de gravedad, mantiene una buena condición física y su experiencia le da ventaja en lectura de juego y definición. Su futuro está por definirse, pero lo que ya es oficial es que se va del Real y que hay más de un equipo listo para levantar el teléfono. Atentos todos.