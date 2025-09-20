Si Deportivo Cali quiere mantener vivas sus aspiraciones de clasificar al grupo de los ocho mejores de la Liga BetPlay, esta noche deberá sumar tres puntos frente a Equidad Seguros en Bogotá. La fría noche capitalina será testigo de un partido decisivo donde, pese a ser visitante, el conjunto azucarero contará con el respaldo mayoritario en las tribunas del Estadio Metropolitano de Techo. Se espera un encuentro vibrante, de ida y vuelta, ideal para disfrutar de un gran plan futbolero en sábado por la noche.

Equidad vs Cali: Canales y transmisiones online para Liga BetPlay HOY

Partido: Equidad Seguros vs Deportivo Cali

Equidad Seguros vs Deportivo Cali Fecha: Sábado 20 de septiembre de 2025

Sábado 20 de septiembre de 2025 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Evento: Liga BetPlay Dimayor – Jornada 12

Liga BetPlay Dimayor – Jornada 12 Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá)

Metropolitano de Techo (Bogotá) Árbitro: Wilmar Roldán Pérez

Wilmar Roldán Pérez Televisión: Win Sports y Win + Fútbol

Win Sports y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Techo espera un partido de ida y vuelta

El duelo entre Equidad y Deportivo Cali se juega con tres puntos claves en disputa para sus aspiraciones. El equipo bogotano ocupa la casilla 15 con 11 unidades, mientras que el cuadro azucarero es décimo con 14 puntos. Con solo tres de diferencia, este encuentro puede marcar el rumbo de la tabla y la lucha por ingresar al grupo de los ocho.

Equidad confía en su fortaleza como local, con dos victorias en sus últimos cinco juegos en el Metropolitano de Techo. Jugadores como Juan Valencia, con dos asistencias en el campeonato, han sido determinantes para darle un nuevo aire ofensivo al plantel.

Por su parte, Deportivo Cali llega motivado tras su triunfo reciente frente a Pasto y con el recuerdo favorable de su último enfrentamiento ante Equidad en abril, cuando ganó 3-1 y rompió una racha de siete partidos sin victorias frente a los bogotanos.

Alberto Gamero y las claves para ganar hoy

En la previa, el entrenador Alberto Gamero resaltó el buen momento del equipo y lo que espera en el duelo de hoy:

“Queremos un Deportivo Cali más sólido, más fuerte. Ojalá que, después de ganarle bien a Pasto, podamos redondearlo contra Equidad, que será un partido duro y complicado”.

El técnico también destacó la importancia de ser eficaces y contundentes:

“Siempre he dicho que la mejor manera de terminar tranquilo un partido es ganar por diferencia de dos goles. No queremos sufrir al final, la clave será aprovechar las opciones y no darle aire al rival”.

Convocados del Deportivo Cali

Estos son los jugadores citados para el compromiso de esta noche en Bogotá: