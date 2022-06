Si el juego entre Millonarios vs. Junior fue protagonizado por actos de violencia. El de Bucaramanga vs. Atlético Nacional no se queda atrás.

Según el medio Vanguardia, de Santander, un jugador del conjunto Leopardo habría golpeado a uno de los jueces que estuvieron en el Alfonso López en el juego que ganó el Verdolaga 0 -1.

Dicho medio informó que el juez de línea Alexander Guzmán fue agredido por un jugador dentro del vestuario, una vez finalizó el partido de fútbol.

“Con una herida abierta de más de 10 centímetros en el arco superior del ojo izquierdo, fue trasladado hasta el Hospital Internacional de Colombia el juez de línea Alexánder Guzmán”, escribió Vanguardia.

La misma fuente de información dio a conocer que tras dialogar con la Policía, se conoció que el jugador señalado de este acto es Jéfferson Gómez, defensa de Atlético Bucaramanga que ni siquiera estaba convocado.

El Brigadier General Samuel Darío Bernal Rojas, Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga, le dijo a Vanguardia que “el árbitro Alexánder Guzmán instauró una denuncia por lesiones personales contra el jugador Jéfferson José Gómez, quien lo habría golpeado dentro de los camerinos”.

Así las cosas, se espera que se confirmen estos hechos y Dimayor se pronuncie al respecto, pues el juez central de la contienda, Nicolás Gallo, ya habría pasado un informe al ente con todos los detalles.