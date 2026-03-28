Deportes Tolima y Jaguares se enfrentan en la Fecha 14 de la Liga BetPlay en un compromiso clave para sus aspiraciones de regresar al grupo de los ocho. El partido se disputará el sábado 28 de marzo desde las 18:10 en Colombia, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar tres puntos. Tolima viene de salir de la zona de clasificación tras un empate en la jornada anterior, mientras que Jaguares busca mejorar su rendimiento para escalar posiciones. Acá todos los detalles sobre dónde ver el partido en televisión y online, horarios internacionales, sede del encuentro, designación arbitral y el presente de los clubes.

Dónde ver Tolima vs Jaguares EN VIVO por TV y streaming

El partido Tolima vs Jaguares por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN+ FÚTBOL

WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora es el partido Tolima vs Jaguares en distintos países

El compromiso está programado para las 18:10 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 18:10

Perú: 18:10

Ecuador: 18:10

México (CDMX): 17:10

Estados Unidos (Este): 19:10

Estados Unidos (Centro): 18:10

Argentina: 20:10

Chile: 20:10

España: 00:10 del domingo 29 de marzo.

Dónde se juega el partido entre Tolima y Jaguares: Estadio Manuel Murillo Toro

El escenario del compromiso será el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué. Este recinto es la casa de Deportes Tolima y suele convertirse en un fortín cuando el equipo juega como local.

Designación arbitral para la Fecha 14 en la Liga BetPlay

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Wilmar Roldán (Antioquia)

Asistente 1: John Aguilar (Risaralda)

Asistente 2: Diego Urrego (Cundinamarca)

VAR: David Rodríguez (Bogotá)

La experiencia del cuerpo arbitral será clave en un partido que puede tener alta intensidad por lo que está en juego en la tabla.

Así llegan Tolima y Jaguares al partido de la Liga BetPlay

Deportes Tolima ocupa la novena casilla con 20 puntos en 12 partidos. En la jornada anterior empató 1-1 frente a Boyacá Chicó, resultado que lo dejó fuera del grupo de los ocho. El equipo dirigido por Lucas González necesita sumar de a tres para recuperar terreno en la clasificación.

Jaguares, por su parte, ocupa la casilla 16 con 11 puntos en 13 partidos. El equipo busca estabilidad en resultados para acercarse a la zona media de la tabla. La visita a Ibagué representa una prueba exigente ante un rival directo en la lucha por la clasificación.

Convocados de Deportes Tolima para recibir a Jaguares

Arqueros: Neto Volpi y Luis Marquínez.

Defensores: Jherson Mosquera, Cristian Arrieta, Jan Angulo, Juan José Mera, Daniel Pedrozo y Junior Hernández.

Mediocampistas: Bryan Rovira, Sebastián Guzmán, Juan Pablo Torres, Víctor Reyes, Yoimar Moreno y Néifer Sánchez.

Delanteros: Jáder Valencia, Éver Valencia, Luis Sandoval y Adrián Parra.

Entrenador: Lucas González.

Ficha del partido: Tolima vs Jaguares

Competición: Liga BetPlay – Fecha 14

Fecha: Sábado 28 de marzo

Hora en Colombia: 18:10

Estadio: Manuel Murillo Toro, Ibagué

Transmisión en TV: WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)

VAR: David Rodríguez (Bogotá)