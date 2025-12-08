La última jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II presenta un duelo con distintos matices: Deportes Tolima vs Fortaleza, partido correspondiente a la Fecha 6, que se disputará el domingo 8 de diciembre de 2025, desde las 3:00 p.m. (hora de Colombia) en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Aunque el Tolima ya aseguró su cupo en la gran final, el encuentro sigue siendo relevante porque cerrará su fase semifinal ante su afición y permitirá medir su nivel competitivo rumbo al título. Para Fortaleza, en cambio, será la oportunidad de despedir la fase demostrando jerarquía y cerrando de la mejor manera un cuadrangular complejo.

Dónde ver Deportes Tolima vs Fortaleza: Liga BetPlay en TV y online

El partido tendrá transmisión exclusiva en Colombia a través de:

Win+ Fútbol (señal de TV)

(señal de TV) Win Play (plataforma online)

No habrá más señales habilitadas, por lo que estos serán los únicos medios oficiales para seguir el encuentro en directo.

Detalles del partido: Deportes Tolima vs Fortaleza

Competencia: Liga BetPlay – Cuadrangulares semifinales (Fecha 6)

Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué, Colombia)

Fecha: Domingo 8 de diciembre de 2025

Hora: 3:00 p.m. (hora de Colombia)

Transmisión TV: Win+ Fútbol

Transmisión online: Win Play

Estadio Manuel Murillo Toro: escenario del cierre del cuadrangular

El compromiso se desarrollará en el estadio Manuel Murillo Toro, casa del cuadro pijao y uno de los escenarios más importantes del fútbol colombiano. Con capacidad superior a los 28 mil espectadores, será el lugar donde Deportes Tolima jugará una Fecha 6 sin presión, pero con la intención de sostener el impulso competitivo que lo tiene nuevamente en una final de Liga.

Horario del partido del Tolima, país por país

Colombia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estados Unidos (PT): 12:00 p.m.

12:00 p.m. México: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú / Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Chile / Paraguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina / Uruguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. España: 21:00

Árbitro del partido: designaciones oficiales

Árbitro: Luis Delgado (Valle)

Luis Delgado (Valle) Asistente 1: Miguel Roldán (Antioquia)

Miguel Roldán (Antioquia) Asistente 2: Jesús Chima (Córdoba)

Jesús Chima (Córdoba) VAR: Nicolás Gallo (Caldas)

Un equipo arbitral experimentado para dirigir un compromiso que, si bien no define clasificados, mantiene la exigencia habitual del fútbol colombiano.

Deportes Tolima, finalista anticipado de la Liga BetPlay

El equipo dirigido por Lucas González llega al duelo ya clasificado a la gran final. Tolima aseguró su clasificación en la jornada anterior, al empatar con Atlético Bucaramanga. Con ese resultado llegó a 11 puntos en 5 fechas, manteniendo la ventaja de 3 unidades sobre su perseguidor y haciendo valer la ventaja deportiva, lo que le permitió ganar el grupo con una jornada de anticipación.

El cuadro pijao se ha mostrado sólido, equilibrado y eficaz. Tolima ha demostrado por qué es uno de los clubes más consistentes del fútbol colombiano en los últimos años y uno de los de mejor rendimiento en las dos fases que lleva la competencia. Este último partido le servirá para ajustar detalles y dar continuidad a la idea táctica antes de disputar la final.

Fortaleza CEIF: última jornada para cerrar la temporada

Por su parte, Fortaleza llega a este compromiso sin opciones de pelear por la clasificación. El equipo bogotano, que sorprendió en el torneo regular con un fútbol valiente y eficaz, no pudo sostener el nivel en los cuadrangulares y apenas sumó 3 puntos en 5 jornadas, ubicándose en la última casilla del grupo.

Aun así, Fortaleza buscará competir de la mejor manera en Ibagué, con la intención de cerrar la fase con un resultado que reafirme su crecimiento institucional y deportivo. Este partido también puede servir al cuerpo técnico para evaluar alternativas y dar rodaje a algunos futbolistas pensando en la próxima temporada.