La Liga BetPlay comienza un nuevo semestre y uno de los partidos que abre la Fecha 1 es el que enfrenta a Jaguares de Córdoba y Deportivo Cali. El compromiso marca el regreso del equipo cordobés a la máxima categoría y el inicio oficial de un proyecto ambicioso en el cuadro azucarero.

El encuentro se disputará hoy, domingo 18 de enero de 2025, desde las 4:10 p.m. (hora de Colombia) en el Estadio Jaraguay. A continuación, todos los detalles sobre dónde ver el partido en TV y online, las designaciones arbitrales y las novedades deportivas de ambos equipos para este estreno.

Dónde ver Jaguares vs Deportivo Cali en TV y online

El partido contará con transmisión exclusiva a través de las señales oficiales del fútbol profesional colombiano:

TV: Win+ Fútbol

Win+ Fútbol Streaming: Win Play.

Estadio y horario del partido de Deportivo Cali este fin de semana

El duelo se jugará en el Estadio Jaraguay de Montería, escenario habitual de Jaguares y reconocido por su clima cálido y ambiente cercano al campo de juego. El horario de inicio está fijado para las 4:10 p.m., una franja en la que las condiciones climáticas suelen exigir un esfuerzo físico adicional a los equipos.

Árbitro del partido y equipo VAR en Jaraguay

La Comisión Arbitral designó a Wilmar Montaño (Cundinamarca) como juez central del compromiso. Estará acompañado por:

Asistente 1: Mario Tarache (Casanare)

Mario Tarache (Casanare) Asistente 2: Heiberth Calvo (Bogotá)

Heiberth Calvo (Bogotá) VAR: Ferney Trujillo (Casanare)

Deportivo Cali: inicio de un nuevo semestre con Gamero

Deportivo Cali afronta el arranque del semestre con Alberto Gamero como director técnico, en uno de los proyectos más llamativos del campeonato. Para esta Liga BetPlay 2026-1, el club realizó un mercado de fichajes de alto impacto, incorporando a Pedro Gallese, Fernando Álvarez, Ronaldo Pájaro, Joan Sebastián Gómez, Daniel Giraldo, Emanuel Reynoso, Juan Dinenno y Steven Rodríguez.

Varios de estos refuerzos tendrán acción desde el partido debut, lo que permitirá observar rápidamente la idea de Gamero en competencia oficial. El objetivo inicial será sumar fuera de casa y empezar a consolidar un equipo competitivo desde la primera jornada.

Jaguares vuelve a Primera como campeón del Torneo BetPlay

Para Jaguares de Córdoba, el partido representa un regreso esperado a la Liga BetPlay tras consagrarse campeón del Torneo BetPlay. El equipo ahora es dirigido por Alexis Marquez y llega con una nómina ampliamente renovada para afrontar el reto de la máxima categoría.

Entre los refuerzos se destacan Mauricio Castaño, Diego Martínez, Carlos Henao, Wilfrido De la Rosa, Carlos Ordóñez, Bladimir Angulo, Santiago Cubides, Franklin Mosquera, Darwin López, Fabián Mosquera, Jopito Álvarez, Johan Hinestroza, Royscer Colpa y Yairo Moreno, una base pensada para competir desde el orden y la intensidad, especialmente en condición de local.

Ficha del partido: Jaguares vs Deportivo Cali

Competición: Liga BetPlay 2026-1 – Fecha 1

Liga BetPlay 2026-1 – Fecha 1 Fecha: Domingo 18 de enero de 2025

Domingo 18 de enero de 2025 Hora: 4:10 p.m. (Colombia)

4:10 p.m. (Colombia) Estadio: Jaraguay (Montería)

Jaraguay (Montería) TV: Win+ Fútbol

Win+ Fútbol Streaming: Win Play

Win Play Árbitro: Wilmar Montaño (Cundinamarca)

Wilmar Montaño (Cundinamarca) VAR: Ferney Trujillo (Casanare)

Un debut con múltiples historias en Montería, donde Jaguares vuelve a Primera y el Deportivo Cali inicia una etapa que genera altas expectativas.