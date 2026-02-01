La Liga BetPlay continúa con la Fecha 4 y un cruce atractivo. Deportivo Cali recibe a Deportivo Pasto en un partido que enfrenta a un local necesitado de regularidad contra el líder del campeonato, que llega con paso perfecto.

El encuentro se disputará el domingo 1 de febrero de 2026, desde las 4:10 p.m. (hora en Colombia), en el Estadio Deportivo Cali. A continuación, todos los detalles sobre dónde ver el partido en TV y online, el equipo arbitral, el momento de cada equipo y la lista de convocados del conjunto azucarero.

Dónde ver Deportivo Cali vs Deportivo Pasto en TV y online

El compromiso tendrá transmisión exclusiva a través de las señales oficiales del fútbol profesional colombiano:

TV: Win+ Fútbol

Win+ Fútbol Streaming: Win Play.

Estadio y horario del partido entre Cali y Pasto en la Liga BetPlay

El duelo se jugará en el Estadio Deportivo Cali, escenario habitual del cuadro verdiblanco y donde consiguió su único triunfo en el semestre. El balón rodará desde las 4:10 de la tarde, en un horario que suele ofrecer buenas condiciones de juego y una asistencia importante de público.

Árbitro del partido y equipo VAR

La Comisión Arbitral designó a Jairo Mayorga (Tolima) como juez central del encuentro. Estará acompañado por:

Asistente 1: David Fuentes (Cesar)

David Fuentes (Cesar) Asistente 2: Jenny Torres (Cundinamarca)

Jenny Torres (Cundinamarca) VAR: David Rodríguez (Bogotá)

Así llegan Deportivo Cali y Deportivo Pasto a la Fecha 4 de la Liga BetPlay

Deportivo Cali, dirigido por Alberto Gamero, llega al partido con 3 puntos en 3 jornadas. El conjunto verdiblanco ganó en casa ante el DIM, pero viene de perder como visitante frente a Águilas Doradas, resultado que le impidió consolidar una racha positiva. Volver a su casa aparece como una oportunidad clave para reencontrarse con el triunfo y acercarse a los puestos altos de la tabla.

Deportivo Pasto atraviesa un inicio de semestre ideal. El equipo nariñense es líder del campeonato con 9 puntos en 3 partidos, luego de ganar todos sus compromisos. En la jornada anterior derrotó a Millonarios en condición de local, confirmando su buen momento y su solidez, especialmente en defensa. La visita a Cali representa una prueba exigente para sostener el liderato.

Convocados de Deportivo Cali para recibir al Pasto

El cuerpo técnico del cuadro azucarero definió la lista de jugadores disponibles para el duelo ante el líder del certamen:

Arqueros: Pedro Gallese y Alejandro Rodríguez.

Defensores: Fabián Viáfara, Luis Manuel Orejuela, José Caldera, Felipe Aguilar, Fernando Álvarez y Juan José Tello.

Mediocampistas: Ronaldo Pájaro, Matías Orozco, Andrés Colorado, Yani Quintero, Daniel Giraldo, Johan Martínez, Emanuel Reynoso y Javier Mena.

Delanteros: Avilés Hurtado, Steven Rodríguez, Jean Sebastián Galindo y Juan Dinenno.

Ficha del partido: Deportivo Cali vs Deportivo Pasto

Competición: Liga BetPlay 2026-1 – Fecha 4

Liga BetPlay 2026-1 – Fecha 4 Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026

Domingo 1 de febrero de 2026 Hora: 4:10 p. m. (Colombia)

4:10 p. m. (Colombia) Estadio: Deportivo Cali (Palmira)

Deportivo Cali (Palmira) TV: Win+ Fútbol

Win+ Fútbol Streaming: Win Play

Win Play Árbitro: Jairo Mayorga (Tolima)

Jairo Mayorga (Tolima) VAR: David Rodríguez (Bogotá)

Un partido que mide el presente de ambos equipos en la Liga BetPlay, con Deportivo Cali buscando regularidad y Deportivo Pasto defendiendo su condición de líder del campeonato.