Alianza y Deportivo Cali se enfrentan en la Fecha 13 de la Liga BetPlay en un partido clave para sus aspiraciones en el campeonato. El compromiso se disputará el domingo 22 de marzo desde las 16:00 en Colombia, en el estadio Armando Maestre Pavajeau, en Valledupar.

El duelo enfrenta a dos equipos con realidades distintas en la tabla. Deportivo Cali busca consolidarse en la pelea por el grupo de los ocho, mientras que Alianza necesita sumar para salir de la parte baja de la clasificación. A continuación, todos los detalles sobre dónde ver el partido en televisión y online, horarios internacionales, sede del encuentro, designación arbitral y el presente de ambos clubes.

Dónde ver Alianza vs Deportivo Cali EN VIVO por TV y streaming

El partido Alianza vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL

WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora se juega Alianza vs Deportivo Cali en distintos países

El compromiso está programado para las 16:00 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 16:00

Perú: 16:00

Ecuador: 16:00

México (CDMX): 15:00

Estados Unidos (Este): 17:00

Estados Unidos (Centro): 16:00

Argentina: 18:00

Chile: 18:00

España: 22:00.

Dónde se juega el partido: Estadio Armando Maestre Pavajeau

El escenario del compromiso será el estadio Armando Maestre Pavajeau, en Valledupar, con capacidad para aproximadamente 11 mil espectadores. Es la casa de Alianza y un recinto donde el equipo suele apoyarse en su hinchada para buscar resultados importantes. Para Deportivo Cali será una visita exigente en un estadio donde la presión local puede influir en el desarrollo del juego.

Designación arbitral para el partido del Cali en la Fecha 13

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: José Bautista (Tolima)

Asistente 1: Heiberth Calvo (Bogotá)

Asistente 2: Yeison Vásquez (Caldas)

VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá)

El control disciplinario y la administración del ritmo del partido serán determinantes en un duelo que enfrenta a equipos con necesidades distintas en la tabla.

Así llega Deportivo Cali al partido ante Alianza en Valledupar

Deportivo Cali ocupa la décima casilla en la tabla con 16 puntos en 12 partidos. Ha ganado 4 encuentros y perdió 4, manteniéndose en la pelea por ingresar al grupo de los ocho. En la jornada anterior empató 1-1 ante Santa Fe en condición de local, resultado que le permitió sumar, aunque dejó sensaciones de oportunidad perdida. El equipo dirigido por Rafael Dudamel buscará mayor regularidad fuera de casa para escalar posiciones.

Convocados de Deportivo Cali

Arqueros: Pedro Gallese y Alejandro Rodríguez.

Defensores: Fabián Viáfara, Luis Manuel Orejuela, Julián Quiñones, Felipe Aguilar, Kéimer Sandoval, Juan José Tello, Andrés Correa y Fernando Álvarez.

Mediocampistas: Ronaldo Pájaro, Andrés Colorado, Gustavo Cuéllar, Matías Orozco, Emanuel Reynoso, Johan Martínez y Juan José Montoya.

Delanteros: Juan Manuel Arango, Juan Dinenno y Jean Sebastián Galindo.

Entrenador: Rafael Dudamel.

Así llega Alianza a la Fecha 13 de la Liga BetPlay

Alianza ocupa la casilla 17 con 8 puntos. El equipo necesita sumar con urgencia para salir de la zona baja de la clasificación y mejorar su rendimiento en el torneo.

El compromiso en Valledupar representa una oportunidad para hacerse fuerte como local frente a un rival directo en la zona media de la tabla. El resultado puede tener impacto inmediato en la lucha por escalar posiciones en la Liga BetPlay.

Ficha del partido: Alianza vs Deportivo Cali

Competición: Liga BetPlay – Fecha 13

Fecha: Domingo 22 de marzo

Hora en Colombia: 16:00

Estadio: Armando Maestre Pavajeau, Valledupar

Transmisión en TV: WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: José Bautista (Tolima)

VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá).