El clásico entre América de Cali y Deportivo Cali atrae todas las miradas en la Fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-2. Será un partido clave para dos equipos que atraviesan momentos diferentes, pero que siempre convierten este duelo en un capítulo especial del fútbol colombiano. La cita está programada para este domingo 7 de septiembre de 2025 a las 4:10 p.m. en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

El compromiso tendrá transmisión exclusiva en TV a través de Win Sports y Win+ Fútbol, mientras que la opción digital estará disponible en Win Play, para seguir el encuentro desde cualquier dispositivo.

Horario del partido América de Cali vs Deportivo Cali de la Liga BetPlay

El clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali se disputará este domingo 7 de septiembre en el estadio Pascual Guerrero. El inicio está pactado para las 4:10 p.m. (hora en Colombia), en una jornada que promete emociones intensas tanto en las tribunas como dentro del campo de juego.

El árbitro designado para este compromiso es Luis Matorel (Bolívar), acompañado en las bandas por Sebastián Varela (Bogotá) y Jhon Parra (Meta). El encargado del VAR será Luis Picón (Antioquia), lo que asegura una mayor revisión de las jugadas decisivas en este partido de alto voltaje.

Dónde ver el partido América de Cali vs Deportivo Cali en TV y ONLINE

El clásico vallecaucano podrá verse en exclusiva en Win Sports y Win+ Fútbol en señal de televisión. Para quienes prefieran seguir el partido desde un dispositivo móvil, tablet o computador, estará disponible en la plataforma de streaming Win Play, el servicio oficial para disfrutar todos los encuentros de la Liga BetPlay.

Con esta cobertura, los aficionados de ambos equipos en todo el país tendrán la posibilidad de no perderse ningún detalle del compromiso.

Así llegan América de Cali y Deportivo Cali al clásico en el Pascual Guerrero

El presente del América de Cali está marcado por la transición en su banquillo. Tras la salida de Gabriel Raimondi, el equipo tuvo su primer compromiso con Álex Escobar como DT interino, en el que logró la clasificación a cuartos de final de la Copa BetPlay eliminando a Atlético Bucaramanga. Sin embargo, la situación en la Liga BetPlay es crítica: acumula una racha de 7 partidos sin victorias, ocupa la última casilla de la tabla y apenas suma 5 puntos en 7 compromisos.

Por su parte, el Deportivo Cali, ahora dirigido por Alberto Gamero, tampoco vive su mejor momento. En la jornada pasada perdió en condición de local ante el DIM (1-3) y acumula dos fechas consecutivas sin ganar. De los últimos cinco partidos, solo logró un triunfo. Actualmente ocupa la casilla 14 de la tabla con 10 puntos en 9 partidos, por lo que un triunfo en el clásico se convierte en una obligación para recomponer su camino.

Convocados de América de Cali al partido

El entrenador interino Álex Escobar contará con los siguientes futbolistas para enfrentar el clásico:

Arqueros : Joel Graterol y Jorge Soto.

: Joel Graterol y Jorge Soto. Defensores : Andrés Mosquera Guardia, Cristian Tovar, Mateo Castillo, Marcos Mina y Jean Pestaña.

: Andrés Mosquera Guardia, Cristian Tovar, Mateo Castillo, Marcos Mina y Jean Pestaña. Mediocampistas : Josen Escobar, Rafael Carrascal, Andrés Felipe Roa, Andrés Tello, Luis Alejandro Paz y Sebastián Navarro.

: Josen Escobar, Rafael Carrascal, Andrés Felipe Roa, Andrés Tello, Luis Alejandro Paz y Sebastián Navarro. Delanteros: Cristian Barrios, Dylan Borrero, Jan Franc Lucumí, Adrián Ramos, Kevin Angulo, Yojan Garcés y Tilman Palacios.

Convocados de Deportivo Cali al clásico

Será el primer clásico de Alberto Gamero como DT del Deportivo Cali. Estos son los citados: