El Deportivo Independiente Medellín tuvo un arranque irregular en la Liga BetPlay, con dos derrotas y un empate en las tres primeras jornadas. Aunque desde la dirigencia se había manifestado hace un par de semanas que el mercado estaba cerrado, los resultados iniciales obligaron a replantear la postura y a acelerar gestiones en posiciones clave del campo. En ese contexto, el club antioqueño espera confirmar en las próximas horas la llegada de dos laterales, operaciones que ya están completamente acordadas.

La decisión responde a la necesidad de reforzar sectores específicos del equipo y a la intención de corregir el rumbo en el torneo. Con las negociaciones avanzadas y sin mayores obstáculos pendientes, el anuncio oficial sería cuestión de horas.

Hayen Palacios, una apuesta por versatilidad y conocimiento

Uno de los nombres que está a punto de oficializarse es el de Hayen Palacios, lateral derecho de 26 años que llegará procedente de Nacional de Montevideo. El futbolista competirá por un lugar en la banda derecha y es un pedido expreso de Alejandro Restrepo, quien ya lo dirigió durante su etapa en Atlético Nacional de Medellín.

Palacios se destaca por su versatilidad, ya que puede desempeñarse como lateral derecho, carrilero o incluso extremo por esa banda. Esa capacidad para ocupar distintos roles fue determinante a la hora de que su nombre fuera presentado a los directivos para avanzar en su contratación.

Desde el punto de vista contractual, la operación resultó viable para el DIM. El jugador se encuentra a préstamo en Montevideo, con seis meses más de contrato, pero el club uruguayo no lo tiene en sus planes para 2026. Sus derechos deportivos pertenecen al Atlético Paranaense de Brasil, entidad que autorizó cederlo por una temporada, siempre y cuando el conjunto colombiano asuma la totalidad de su salario.

Frank Fabra, experiencia a la espera del anuncio

El segundo refuerzo que espera oficializar el Poderoso de la Montaña es Frank Yusty Fabra. El lateral izquierdo, de 34 años, con pasado en el club en 2015, viene entrenando desde hace una semana con el plantel mientras se ajustaban los términos finales de su contrato.

La definición se había demorado debido a que el jugador analizaba otras ofertas y a que el DIM necesitaba liberar algunos cupos para poder inscribirlo tanto a él como a Palacios, situación que ya fue resuelta. En lo deportivo, el cuerpo técnico quedó conforme con su estado físico y futbolístico durante los entrenamientos, lo que terminó de destrabar la decisión.

Con los números completamente acordados, en el club esperan anunciar su incorporación de manera oficial en las próximas horas.

Mensaje directo al torneo en el DIM: refuerzos para cambiar el rumbo

Con estos dos movimientos prácticamente cerrados, el DIM busca enviar un mensaje claro en plena Liga BetPlay: el proyecto deportivo no se detiene y la reacción debe llegar de inmediato. La dirigencia confía en que la llegada de ambos refuerzos fortalezca zonas sensibles del equipo, eleve la competencia interna y permita corregir el rumbo tras un inicio complejo de torneo.

A la espera del anuncio oficial, en el entorno del club hay optimismo en que estas decisiones marquen un punto de inflexión para volver a pelear por los objetivos trazados en este campeonato.