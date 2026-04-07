El Deportivo Independiente Medellín venía encontrando estabilidad en su rendimiento tras un inicio irregular en este 2026. La clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores y su presencia en la pelea por entrar a los ocho de la Liga BetPlay habían devuelto la confianza en el entorno. Sin embargo, en las últimas horas llegó un golpe duro: la lesión de su capitán, Didier Moreno.

El mediocampista de 34 años fue diagnosticado con un esguince de rodilla grado 1, lo que lo dejará fuera de las canchas por al menos dos semanas, en un momento clave de la temporada.

Una ausencia que golpea en el peor momento

El tiempo de recuperación ya está definido (entre 10 y 15 días), y con ello también las primeras ausencias confirmadas:

Partido ante Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores este miércoles

por Clásico antioqueño frente a Atlético Nacional el próximo sábado

Alta probabilidad de perderse el duelo ante Flamengo en el Maracaná la próxima semana

Se trata de una seguidilla de partidos determinantes para el DIM, tanto a nivel local como internacional.

La ausencia de Didier Moreno no solo se mide en lo futbolístico. El volante es uno de los pilares del equipo por:

Su despliegue físico en la mitad del campo

en la mitad del campo La intensidad que imprime en cada partido

que imprime en cada partido Su rol de líder y capitán dentro del grupo

¿Alcanza a llegar al duelo ante Flamengo?

Tras el clásico frente a Atlético Nacional, el equipo viajará a Brasil para enfrentar a Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores, en el mítico Maracaná.

Aunque el cuerpo médico ya trabaja en una recuperación acelerada, el panorama no es del todo alentador. Desde el entorno del club consideran poco probable que el mediocampista llegue en condiciones óptimas para ese compromiso.

El entrenador Alejandro Restrepo Mazo fue claro:

Evaluarán su evolución antes del viaje

Solo jugará si está al 100%

No se arriesgará pensando en el remate del semestre

La prioridad es tener a Didier Moreno en plenitud para la recta final, donde el calendario será más exigente.

Fydriszewski vuelve y trae un respiro al Medellín

En medio del panorama complejo, el Independiente Medellín recibe una noticia positiva: el regreso del delantero polaco-argentino, Francisco Fydriszewski.

El ariete, que venía de una lesión en el codo izquierdo sufrida ante Junior, ya está recuperado y entrena con normalidad. Incluso, el propio Alejandro Restrepo confirmó que será convocado para el duelo ante Estudiantes de La Plata.

Su regreso representa un impulso importante:

Aporta gol y presencia ofensiva

Suma 2 goles y 3 asistencias en la temporada

en la temporada Llega sin molestias tras superar la lesión

El retorno de “Fydri” se convierte en un bálsamo para un equipo que deberá afrontar una semana exigente sin su principal referente en el mediocampo.

El DIM se juega mucho en pocos días

El calendario no da respiro para el Independiente Medellín. Entre Liga BetPlay y Copa Libertadores, el equipo afronta partidos que pueden marcar su semestre.

La baja de Didier Moreno obliga a replantear el equilibrio en la mitad, mientras que el regreso de Fydriszewski aparece como una alternativa para sostener la competitividad.

En un tramo donde cada detalle cuenta, el DIM deberá demostrar su capacidad de respuesta ante la adversidad.