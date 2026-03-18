La expectativa es altísima en la afición azucarera para el duelo de esta noche entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe en el estadio de Palmaseca. El gran foco está en el regreso del técnico venezolano Rafael Édgar Dudamel, quien volvió al club tras cuatro años y ya tuvo un debut victorioso el pasado fin de semana en Cúcuta. Ahora, el entrenador retorna a casa, donde será recibido con una estruendosa ovación, ya que es considerado uno de los hombres más influyentes en la historia reciente del equipo verdiblanco.

Cali vs Santa Fe: canales de televisión y plataformas Online para VER HOY EN VIVO

Partido: Deportivo Cali vs Independiente Santa Fe

Deportivo Cali vs Independiente Santa Fe Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2026

Miércoles 18 de marzo de 2026 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Estadio: Monumental de Palmaseca (Palmira)

Monumental de Palmaseca (Palmira) Árbitro: Jairo Mayorga

Jairo Mayorga Evento: Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 12

Televisión: Win + Fútbol

Streaming: Win Play

Deportivo Cali, a un paso de meterse entre los ocho

El Deportivo Cali llega a este compromiso con una motivación clara: volver al grupo de los ocho clasificados. Actualmente, el conjunto vallecaucano suma 15 puntos y está a solo dos unidades de esa zona, lo que convierte este partido en una verdadera final anticipada.

La reciente victoria en condición de visitante impulsó al equipo, pero también lo obliga a sostener el rendimiento en casa. Un triunfo esta noche le permitiría ingresar de inmediato al grupo de clasificación, fortaleciendo el proceso en esta nueva etapa bajo el mando de Dudamel.

Dudamel mueve piezas en su regreso a Palmaseca

Para este compromiso, Rafael Dudamel prepara variantes en la alineación titular. Una de las principales novedades es el regreso del defensor Felipe Aguilar, quien ya cumplió su sanción y podría ingresar en lugar de Julián Quiñones.

También destacan los retornos a la convocatoria de Yani Quintero y del joven Juan Manuel Arango, mientras que salen de la lista jugadores como Daniel Giraldo, Andrés Colorado y Keimer Sandoval.

En cuanto a las bajas, el volante argentino Emanuel “Bebelo” Reynoso continúa fuera por lesión, y Steven “Titi” Rodríguez deberá cumplir una nueva fecha de sanción.

Desde lo táctico, todo apunta a que el equipo dejará atrás la línea de tres centrales utilizada en el último partido para volver a un esquema más tradicional, con cuatro defensores, mayor presencia en el mediocampo y un solo delantero en punta.

Santa Fe llega con urgencias y presión en la tabla

El panorama de Independiente Santa Fe es más complejo. El equipo cardenal ocupa la casilla 14 con apenas 11 puntos, lo que lo obliga a sumar para mantenerse con opciones de clasificación a los cuadrangulares.

El técnico Pablo Repetto prepara ajustes en su formación, destacándose el posible ingreso de Daniel Torres en lugar de Maximiliano Lovera, buscando mayor equilibrio en el mediocampo.

A pesar de su irregular campaña, Santa Fe cuenta con una base de jugadores experimentados como Andrés Mosquera, Emanuel Olivera, Helibelton Palacios y el goleador Hugo Rodallega, piezas que pueden marcar diferencia en un partido de alta exigencia.

Deportivo Cali vs Santa Fe: un duelo con mucho

El contexto convierte este partido en uno de los más atractivos de la jornada en la Liga BetPlay. Por un lado, un Deportivo Cali impulsado por el regreso de un técnico histórico y con la ilusión de meterse en los ocho; por el otro, un Santa Fe urgido de resultados que necesita reaccionar para no quedarse fuera de la pelea.

El ambiente en Palmaseca será determinante, con una hinchada que espera acompañar masivamente al equipo en una noche que puede marcar el rumbo del campeonato.

Cali vs Santa Fe: posibles formaciones

Deportivo Cali:

Pedro Gallese; Luis Orejuela, Felipe Aguilar, José Caldera, Andrés Correa; Ronaldo Pájaro, Matías Orozco, Juan José Montoya, Johan Martínez, Avilés Hurtado; Juan Ignacio Dinneno.

Entrenador: Rafael Édgar Dudamel.

Independiente Santa Fe:

Andrés Mosquera; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Cristian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres, Yilmar Velásquez, Omar Fernández Frasica; Edwin Mosquera, Hugo Rodallega.

Entrenador: Pablo Repetto.