Deportivo Cali volvió a sufrir uno de esos episodios que se repiten con frecuencia en el fútbol: la llamada Ley del Ex. Esta vez, el protagonista fue Hugo Rodallega, un nombre con historia en el club verdiblanco que hoy defiende los colores de Independiente Santa Fe y que volvió a marcarle al equipo en un nuevo enfrentamiento.

El delantero, campeón con el Deportivo Cali en 2005, sigue ampliando su historial goleador ante el club que lo vio brillar en sus inicios. Con su más reciente anotación, no solo volvió a castigar al equipo verdiblanco , sino que también puso fin a una larga sequía personal de gol, sumando un nuevo episodio a una historia que cada vez toma más fuerza.

Hugo Rodallega y la Ley del Ex contra Deportivo Cali

El caso de Hugo Rodallega es uno de los ejemplos más claros de la Ley del Ex en el fútbol colombiano. El delantero, que dejó huella en el Deportivo Cali durante su etapa como futbolista joven, se ha convertido en un rival incómodo cada vez que enfrenta al equipo.

Desde su llegada a Independiente Santa Fe, Rodallega ha disputado 7 partidos ante el Deportivo Cali y en ellos ha logrado marcar 5 goles, una cifra que evidencia su impacto en estos enfrentamientos.

Cada anotación ha tenido su propio contexto, pero todas comparten un mismo elemento: el protagonismo del delantero en momentos clave. Su capacidad para aparecer en partidos importantes ha sido determinante en los duelos frente al equipo verdiblanco.

El gol reciente de Rodallega y el fin de su sequía goleadora

El más reciente gol de Hugo Rodallega ante el Deportivo Cali tuvo un significado especial. El delantero llegó a ese partido sin haber marcado en lo que iba del semestre de la Liga BetPlay 2026-I. Su sequía goleadora ya superaba los 890 minutos sin anotar, una racha que comenzaba a generar presión sobre su rendimiento en el equipo capitalino.

Sin embargo, el enfrentamiento ante el Deportivo Cali volvió a ser el escenario ideal para romper esa tendencia. Rodallega logró marcarle al arquero Pedro Gallese y así poner fin a su larga racha sin goles. Abrió el marcador en partido de la Fecha 12. Ese tanto no solo representó un alivio personal para el delantero, sino que también reforzó su historial frente al equipo verdiblanco.

Todos los goles de Rodallega al Deportivo Cali

El historial goleador de Hugo Rodallega ante el Deportivo Cali está compuesto por 5 anotaciones, todas con relevancia dentro de los partidos en los que se produjeron.

Doblete en su primer partido con Santa Fe ante Cali: Los primeros goles de Rodallega con la camiseta de Independiente Santa Fe llegaron precisamente ante el Deportivo Cali. El 22 de marzo de 2023, el delantero marcó un doblete en la victoria por 3-0 en Bogotá. Ambos goles fueron anotados al arquero Kevin Dawson . El primero llegó al minuto 24 y el segundo al 71, este último desde el punto penal. Ese partido marcó el inicio de su historia goleadora ante el equipo verdiblanco.

Los primeros goles de Rodallega con la camiseta de Independiente Santa Fe llegaron precisamente ante el Deportivo Cali. El 22 de marzo de 2023, el delantero marcó un doblete en la victoria por en Bogotá. Ambos goles fueron anotados al arquero . El primero llegó al minuto 24 y el segundo al 71, este último desde el punto penal. Ese partido marcó el inicio de su historia goleadora ante el equipo verdiblanco. Gol decisivo en Bogotá en 2024: El 13 de febrero, volvió a marcarle en un partido disputado en Bogotá. En esa ocasión, el delantero anotó el único gol del encuentro, definiendo la victoria para Independiente Santa Fe. El tanto llegó a diez minutos del final del compromiso y tuvo como víctima al arquero Alejandro Rodríguez. Fue un gol determinante que confirmó su capacidad para aparecer en momentos clave.

El 13 de febrero, volvió a marcarle en un partido disputado en Bogotá. En esa ocasión, el delantero anotó el único gol del encuentro, definiendo la victoria para Independiente Santa Fe. El tanto llegó a diez minutos del final del compromiso y tuvo como víctima al arquero Fue un gol determinante que confirmó su capacidad para aparecer en momentos clave. Gol en el estadio Deportivo Cali en la remontada: En ese partido del segundo semestre de 2024, el delantero anotó el tanto del 1-2 parcial , en un encuentro que había comenzado con ventaja para el Deportivo Cali. El arquero en esa ocasión fue el uruguayo Gastón Guruceaga. El partido terminó con victoria para Independiente Santa Fe por 1-3 , consolidando una remontada en la que Rodallega tuvo un papel protagónico.

En ese partido del segundo semestre de 2024, el delantero anotó el tanto del , en un encuentro que había comenzado con ventaja para el Deportivo Cali. El arquero en esa ocasión fue el uruguayo El partido terminó con victoria para Independiente Santa Fe por , consolidando una remontada en la que Rodallega tuvo un papel protagónico. El gol que rompe la racha en 2026: El quinto gol de Rodallega ante el Deportivo Cali llegó en la Liga BetPlay 2026-I, en un momento particular de su carrera reciente. Después de más de 890 minutos sin marcar, el delantero encontró nuevamente el gol frente al equipo verdiblanco. Esta vez, el arquero vencido fue Pedro Gallese.

Rodallega y su pasado como campeón con Deportivo Cali

Antes de convertirse en un rival recurrente para el Deportivo Cali, Hugo Rodallega fue una de las figuras del club en sus inicios como futbolista profesional. El delantero hizo parte del plantel que se consagró campeón del fútbol colombiano en 2005 con Pedro Sarmiento como DT. Fue la octava estrella del club, un título que forma parte de la historia reciente del equipo verdiblanco.

Su rendimiento en aquella etapa fue clave. ¡Terminó siendo el goleador! Eso lo llevó a dar el salto al fútbol internacional, iniciando una carrera que lo consolidó como uno de los delanteros colombianos más reconocidos en el exterior. Ese pasado como jugador del Deportivo Cali es precisamente lo que hace aún más llamativo su presente como goleador frente al club.