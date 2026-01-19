El inicio de una nueva temporada siempre trae ilusión, refuerzos y expectativas renovadas. Sin embargo, para Deportivo Cali, el arranque de la Liga BetPlay 2026 dejó una preocupación que no es nueva y que rápidamente volvió a instalarse en el entorno verdiblanco: la tabla del descenso. La derrota en la visita a Jaguares, en Montería, no solo significó empezar el torneo sin puntos, sino también mantenerse en una zona incómoda de la clasificación que define la permanencia.

El golpe fue doble. Deportivo Cali perdió ante uno de los equipos recientemente ascendidos y, al mismo tiempo, confirmó que su margen de error sigue siendo reducido. En un campeonato largo, cada punto cuenta, y este tropiezo temprano reavivó un tema que el club esperaba dejar atrás en 2026.

La caída en Montería y el impacto inmediato en Deportivo Cali

El partido ante Jaguares estaba marcado como una oportunidad para sumar desde el arranque. Se trataba de un rival nuevo en Primera División, con menos recorrido reciente en la categoría. Sin embargo, el resultado fue adverso y dejó sensaciones negativas más allá del juego.

Perder fuera de casa puede entrar dentro de lo presupuestado, pero hacerlo ante un recién ascendido tiene un peso distinto cuando se mira el contexto del descenso. Ese resultado mantuvo al Cali en la parte baja de la tabla acumulada y encendió las primeras alarmas del semestre.

Deportivo Cali y la tabla del descenso en 2026

Tras la derrota en Montería, así quedó la tabla del descenso en la Fecha 1 del año, un indicador que combina puntos y promedio y que vuelve a ser una referencia obligada para el club:

20. Cúcuta Deportivo : 0 puntos.

: 0 puntos. 19. Boyacá Chicó : 69 puntos en 79 partidos (0.873).

: 69 puntos en 79 partidos (0.873). 18. Internacional de Bogotá : 79 puntos en 79 partidos (1.000).

: 79 puntos en 79 partidos (1.000). 17. DEPORTIVO CALI: 83 puntos en 79 partidos (1.05).

16. Alianza FC : 91 puntos en 79 partidos (1.151).

: 91 puntos en 79 partidos (1.151). 15. Llaneros : 48 puntos en 41 partidos (1.17).

: 48 puntos en 41 partidos (1.17). 14. Águilas Doradas : 94 puntos en 78 partidos (1.20).

: 94 puntos en 78 partidos (1.20). 13. Deportivo Pasto: 100 puntos en 79 partidos (1.26).

La posición 17 refleja una realidad incómoda: Deportivo Cali está apenas por encima de la zona roja directa y con varios rivales relativamente cerca en el promedio.

Un margen de error muy reducido para Deportivo Cali en 2026

El gran problema para el Deportivo Cali es que no cuenta con un colchón amplio. Cada derrota impacta de inmediato en el promedio y cualquier triunfo es necesario para tomar distancia. Iniciar el torneo perdiendo implica comenzar desde atrás en una carrera que exige regularidad.

A diferencia de otros clubes con promedios más altos, el Cali no puede darse el lujo de acumular malas rachas. El semestre anterior ya había dejado secuelas en la tabla acumulada, y este nuevo tropiezo refuerza la idea de que el descenso seguirá siendo un tema latente durante buena parte del año.

Un arranque que obliga a reaccionar rápido en Deportivo Cali

La Liga BetPlay 2026 apenas comienza, pero el mensaje es claro: el Deportivo Cali necesita reaccionar cuanto antes. El calendario no se detiene y los próximos partidos serán clave para cambiar la tendencia y empezar a escalar posiciones tanto en la tabla del torneo como en la del descenso.

El cuerpo técnico sabe que no se trata solo de jugar bien, sino de sumar puntos. Cada empate y cada victoria pueden marcar diferencias significativas cuando el promedio es ajustado.

El peso del pasado reciente en el promedio

La ubicación actual del Cali en la tabla del descenso no es producto de un solo resultado. Responde a campañas irregulares en temporadas anteriores, en las que el equipo no logró consolidar rachas largas de victorias.

Ese arrastre explica por qué un solo partido perdido vuelve a poner el foco en la permanencia. Aunque el proyecto deportivo cambió y la nómina se renovó, los números siguen ahí y condicionan el presente.

Lo que está en juego desde el inicio del semestre

Para Deportivo Cali, el 2026 no solo se juega en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay. También se disputa, fecha a fecha, en la clasificación del descenso. Esa doble competencia obliga a manejar el semestre con inteligencia, regularidad y foco en los resultados.

El arranque dejó claro que el problema no desapareció. La derrota ante Jaguares reactivó la preocupación y recordó que el margen es estrecho. A partir de ahora, cada jornada será una oportunidad —o un riesgo— en una lucha que el club esperaba no tener que volver a protagonizar tan temprano en la temporada.