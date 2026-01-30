El mercado de fichajes no se define únicamente por las incorporaciones. En muchos casos, las decisiones más determinantes pasan por las salidas, especialmente cuando ciertos procesos no logran consolidarse. En ese escenario, el Deportivo Cali avanza con pasos firmes en la planificación de su plantilla para la temporada 2026 y, en las últimas horas, confirmó dos bajas que representan el cierre de ciclos recientes en el club.

La dirigencia verdiblanca, en conjunto con el cuerpo técnico encabezado por Alberto Gamero, tomó estas determinaciones bajo un análisis deportivo y financiero, con el objetivo de ajustar la nómina tras un semestre exigente, marcado por la irregularidad en los resultados y la necesidad de reestructurar varias líneas del equipo.

Fernando Mimbacas no seguirá en el proyecto verdiblanco

Uno de los nombres que ya no hará parte del Deportivo Cali es el del delantero uruguayo Fernando Mimbacas. Su paso por el club fue breve y estuvo lejos de cumplir las expectativas que se generaron con su llegada a mediados de 2025, procedente del Burgos CF del fútbol español.

Mimbacas arribó como una alternativa ofensiva en pleno proceso de reconstrucción, con la ilusión de aportar goles, presencia en el área y soluciones en el frente de ataque. Sin embargo, su adaptación al fútbol colombiano fue limitada y su protagonismo dentro del esquema de Gamero terminó siendo menor al esperado.

👋🏼 ARREGLO DEFINITIVO. Deportivo Cali y Fernando Mimbacas llegaron a un acuerdo mutuo para finalizar anticipadamente el contrato del jugador con la institución. Con el conjunto azucarero’ disputó un total de 425 minutos en 13 partidos y anotó 2 goles. Adelantado por @PSierraR pic.twitter.com/uAE2nvnzSq — Red Azucarera (@redazucarera) January 28, 2026

Un semestre con escaso impacto deportivo

En total, el atacante disputó 12 partidos oficiales con la camiseta del Cali, aunque solo fue titular en dos oportunidades. La mayoría de sus apariciones se dieron ingresando desde el banco de suplentes, generalmente en contextos de urgencia ofensiva y con poco margen para incidir de forma sostenida.

Su aporte goleador se redujo a un doblete frente a La Equidad, que representó su actuación más destacada en el club. Más allá de ese episodio puntual, el balance general fue insuficiente para garantizarle continuidad en el proyecto deportivo de cara a 2026.

Rescisión anticipada y salida acordada

Con contrato vigente, la desvinculación de Mimbacas no se daba de manera automática. Por ello, el Deportivo Cali debió entablar negociaciones para rescindir el vínculo de forma anticipada. Tras varias conversaciones, las partes llegaron a un acuerdo que permitirá al jugador quedar en libertad y buscar un nuevo destino.

La decisión responde a una evaluación deportiva clara: liberar cupos en la nómina, ajustar cargas salariales y abrir espacio para otros perfiles ofensivos que encajen mejor en la idea de juego que pretende consolidar Gamero.

Yeison Gordillo también cerró su ciclo en el Cali

La segunda salida confirmada es la de Yeison Gordillo. El mediocampista de 33 años no continuará en el Deportivo Cali tras finalizar su contrato, luego de un paso que no terminó de consolidarse ni en rendimiento ni en continuidad dentro del equipo.

De común acuerdo, club y jugador optaron por no renovar el vínculo, permitiendo que Gordillo quedara como agente libre al cierre de la temporada anterior, en una decisión que ya venía siendo analizada desde hace varias semanas.

🤝 ¡BIENVENIDO YEISON! ✅ Yeison Gordillo, mediocampista de 33 años, es nuevo refuerzo de Barracas Central. ℹ️ El colombiano aportará jerarquía en la mitad de la cancha tras una extensa trayectoria en diferentes clubes de Colombia y Argentina. 🇵🇪 ¡Todo el éxito en esta nueva… pic.twitter.com/15cqbZ0PaQ — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) January 30, 2026

Destino definido y sin ingreso para el club

Al ser dueño de sus derechos deportivos, Gordillo se movió rápidamente en el mercado y tiene todo acordado para regresar al fútbol argentino, donde firmará con Barracas Central por toda la temporada 2026. Será su retorno a una liga en la que ya había dejado buenas sensaciones durante su etapa con San Lorenzo.

Desde el punto de vista institucional, el Deportivo Cali no recibirá ningún rédito económico por esta salida, un detalle que generó reparos en un sector de la hinchada, teniendo en cuenta la delicada situación financiera que atraviesa el club.

Ajustes necesarios con la mira puesta en 2026

Con las salidas de Fernando Mimbacas y Yeison Gordillo, el Deportivo Cali continúa afinando su plantilla y cerrando etapas que no lograron encajar plenamente en el proyecto deportivo. Más allá de los nombres propios, el mensaje es claro: ordenar la nómina, optimizar recursos y construir una base más equilibrada y competitiva para encarar la temporada 2026 con mayor solidez y coherencia futbolística.