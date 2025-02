David González vivirá un partido especial cuando visite a Deportivo Cali con Millonarios. No será solo un enfrentamiento clave en la Liga BetPlay, sino también un reencuentro con Alfredo Arias, el entrenador que marcó el cierre de su carrera como futbolista y una de sus mayores referencias en su camino como director técnico.

La historia entre ambos se remonta al 2020, cuando González atajó para Deportivo Cali bajo la dirección de Arias. Años después, ya como entrenador, el ahora DT de Millonarios ha reconocido públicamente la admiración que siente por el estratega uruguayo. En su proceso de formación, cuando todavía no había dirigido de manera profesional, destacó al uruguayo como uno de los entrenadores que lo inspiraron en su idea de juego.

David González y su admiración por Alfredo Arias

En marzo de 2021, cuando aún se preparaba para ser entrenador, David González concedió una entrevista a ESPN, en la que dejó claro lo que pensaba del estilo de juego de Alfredo Arias. En ese momento, el uruguayo dirigía a Deportivo Cali y el exarquero, ya retirado, estaba en plena transición hacia los banquillos.

«Sería feliz si todos los equipos jugaran como juega el equipo de Alfredo Arias (Deportivo Cali en ese momento). Siempre dije que fui un admirador suyo y que fui privilegiado de terminar mi carrera con él, un técnico que juega el juego de posesión como siempre lo hace él. Es lo que siempre me ha apasionado. Nunca tuve un técnico que lo hiciera mientras yo jugara”, afirmó David González.

Estas palabras reflejan la influencia que Alfredo Arias tuvo en su visión del fútbol. La filosofía de posesión, la importancia del juego asociado y la estructura táctica del uruguayo fueron aspectos que González valoró y que, con el tiempo, ha intentado aplicar en su propio proyecto como entrenador.

El paso de David González por Deportivo Cali con Alfredo Arias como DT

El vínculo entre ambos no solo quedó en la admiración desde fuera. González tuvo la oportunidad de ser dirigido por Arias en Deportivo Cali, en lo que fue su última temporada como futbolista profesional. Durante todo el 2020 defendió el arco del equipo verdiblanco y, aunque tuvo la posibilidad de renovar su contrato, tomó la decisión de retirarse del fútbol.

En una entrevista con El VBAR (Caracol Radio), el exarquero explicó su determinación: «Deportivo Cali me quiso renovar el contrato, pero lo económico no era lo importante en ese momento. Quería hacer otras cosas (…) Tomé la decisión de hacer lo que mi corazón en ese momento me decía y en ese momento me dijo que quería estar feliz en mi casa, con mi esposa y mis hijos, y no tener que preocuparme por más nada”, comentó González.

El final de su etapa como futbolista fue una despedida tranquila, sin arrepentimientos. “Ha sido todo felicidad. En ningún momento me ha hecho falta levantarme a entrenar o a jugar un partido. De hecho, me siento feliz de no tener que ir a jugar un partido de fútbol”, agregó en la misma entrevista.

Después de cuatro meses de desconexión total del fútbol, retomó su preparación como director técnico. Completó los cursos necesarios y se acreditó oficialmente para dirigir. Durante ese tiempo, siguió analizando el fútbol y formándose en la idea de juego que siempre lo apasionó, en la que Alfredo Arias fue una figura clave.

De la admiración al duelo en los banquillos con Deportivo Cali vs Millonarios

David González y Alfredo Arias se volverán a encontrar, pero en una nueva faceta. El que fuera su entrenador en Deportivo Cali será su rival en el próximo partido de la Liga BetPlay. González llega al frente de Millonarios, un equipo con una identidad de juego definida y en busca de consolidarse en la parte alta de la tabla, mientras que Arias intentará guiar al Deportivo Cali en su proceso de reconstrucción.

Más allá del enfrentamiento táctico, este partido será un reflejo de cómo el fútbol une caminos y transforma relaciones. De ser dirigido por Arias, González pasó a ser su colega y en la Liga BetPlay 2025-1 estarán en lados opuestos de la cancha, cada uno con su propio proyecto, pero con una conexión que viene de años atrás.