El mercado de fichajes de Deportivo Cali entra en una fase clave tras la confirmación de Steven “Titi” Rodríguez. Con ese movimiento, el club termina de perfilar un bloque de incorporaciones que marca el rumbo del proyecto deportivo para el primer semestre de 2026, el segundo mercado completo con Alberto Gamero al mando y el primero después de la reestructuración institucional.

La planificación no se limita a sumar nombres. También implica decisiones de salida que reducen la nómina, liberan cupos y ajustan perfiles para competir con mayor coherencia. Así va el panorama: quiénes llegan, quiénes se van y qué lectura deja este mercado para el Cali 2026-1.

Mercado de fichajes Deportivo Cali 2026-1: el mapa general

Con la confirmación de Steven Rodríguez, el Cali ya oficializó 8 fichajes y avanzó en una depuración profunda del plantel. La intención es clara: fortalecer posiciones clave (arco, eje defensivo, mediocampo y ataque), recuperar gol y sumar experiencia internacional, sin perder equilibrio presupuestal.

El armado responde a una idea de juego definida y a la necesidad de resultados desde el arranque del torneo. Por eso, la mayoría de incorporaciones llega con ritmo competitivo y roles claros.

Fichajes confirmados de Deportivo Cali para el 2026

El listado de altas para 2026-1 va así:

Pedro Gallese (arquero): llega desde Orlando City (MLS). Jerarquía internacional, liderazgo y recorrido en selección para un puesto sensible.

Fernando Álvarez (zaguero): arriba desde CF Montreal (MLS). Perfil joven, zurdo y con formación internacional.

Ronaldo Pájaro (mediocampista): procede de Fortaleza CEIF. Orden y recorrido en el FPC.

Joan Sebastián Gómez (mediocampista): llega desde Real Santander. Apuesta de proyección y disciplina táctica.

Daniel Giraldo (mediocampista): retorna desde Juventude (Brasil). Canterano, experiencia y conocimiento del DT.

Emanuel Reynoso (mediocampista): arriba desde Talleres (Argentina). Talento y desequilibrio para el último tercio.

Juan Dinenno (atacante): vuelve desde São Paulo (Brasil). Gol probado y referencia ofensiva.

Steven Rodríguez (atacante): llega desde Junior. Profundidad y alternativas para el ataque.

La lectura es evidente: el Cali reforzó arco, defensa, mediocampo y ataque, con perfiles complementarios y experiencia suficiente para competir desde el inicio.

La confirmación de Titi Rodríguez y su impacto en el ataque

La llegada de Steven Rodríguez cierra un frente ofensivo que necesitaba alternativas. Su confirmación suma competencia interna y variantes para distintos contextos de partido. En un equipo que busca intensidad y profundidad, su rol aparece como complemento a la referencia goleadora y a los volantes creativos.

Este movimiento también indica que el club priorizó cerrar el ataque antes de considerar ajustes finales en otras líneas, señal de que el gol fue una de las lecciones del semestre anterior.

Salidas del Deportivo Cali: depuración y ajuste del plantel

El mercado también trajo una lista amplia de salidas, algunas ya definidas y otras por resolver. Así queda el panorama:

Alejandro Rodríguez – Deportivo Pereira

– Deportivo Pereira Guzmán Corujo – por definir

– por definir Joaquín Varela – por definir

– por definir Ronald Rodallega – Inter Palmira

– Inter Palmira Rafael Bustamante – Cúcuta Deportivo

– Cúcuta Deportivo Yeison Gordillo – por definir

– por definir Javier Reina – por definir

– por definir Kleiton Cuellar – Real Cundinamarca

– Real Cundinamarca Roberth Patiño – por definir

– por definir Fabián Castillo – por definir

– por definir Andrey Estupiñán – Deportivo Pasto

– Deportivo Pasto Jáider Moreno – Inter Palmira

– Inter Palmira Fernando Mimbacas – por definir

La depuración responde a rendimiento, encaje táctico y planificación financiera. Varias salidas liberan cupos y salario para sostener el nuevo bloque de incorporaciones.

Qué dice este mercado del proyecto Gamero en el cuadro verdiblanco

El balance del mercado sugiere respaldo total al DT. Hay jugadores que conocen su metodología, otros que aportan jerarquía inmediata y apuestas que elevan el techo competitivo del plantel. La coherencia por líneas y la anticipación en los cierres marcan diferencia frente a mercados anteriores.

Además, la reducción de la nómina apunta a competencia interna real, con roles más claros y menos superposición de perfiles.

Lo que aún puede moverse antes del cierre

Aunque el grueso del mercado está definido, todavía hay situaciones por resolver en salidas “por definir” y posibles ajustes finos si se abre una oportunidad puntual. No se descartan movimientos de última hora, pero el esqueleto del equipo ya está armado.

En síntesis, tras la confirmación de Titi Rodríguez, el Deportivo Cali muestra un mercado activo, ordenado y ambicioso para 2026-1. Un plantel reconfigurado que busca resultados desde el arranque y que refleja una planificación alineada con la idea de juego de Gamero.