Deportivo Cali tendrá un nuevo capítulo en la relación con una de sus figuras más representativas: Mario Yepes. El exdefensor central, que ya tuvo varias etapas dentro de la institución, regresa nuevamente al club, pero esta vez con un rol diferente al que había desempeñado anteriormente.

Yepes, quien fue futbolista, entrenador y también colaborador en procesos formativos, ahora asumirá funciones dentro de la dirigencia del equipo. Su llegada se da tras un proceso electoral en el que logró el respaldo mayoritario, lo que le permitirá integrarse al Comité Ejecutivo del Deportivo Cali y participar en las decisiones estratégicas de la institución.

Mario Yepes nuevo rol en Deportivo Cali: miembro del Comité Ejecutivo

El nuevo rol de Mario Yepes en el Deportivo Cali será como integrante del Comité Ejecutivo, el máximo órgano de decisión del club en temas institucionales, deportivos y administrativos. Con este nombramiento, el exjugador se convertirá en el quinto miembro de este comité, un grupo encargado de definir el rumbo del equipo en diferentes áreas.

Su participación estará enfocada en la toma de decisiones estratégicas, el seguimiento de proyectos deportivos y la planificación a mediano y largo plazo. Este cambio marca una nueva etapa en su vínculo con el club, ya que pasará de funciones directamente relacionadas con el campo a un rol de gestión dentro de la estructura dirigencial.

Elección de Mario Yepes en Deportivo Cali: resultados y respaldo

La llegada de Mario Yepes al Comité Ejecutivo del Deportivo Cali se dará tras un proceso electoral en el que logró una victoria contundente. La fórmula que conformó junto a Christine Armitage obtuvo el 70.6% de los votos, una cifra que refleja un amplio respaldo por parte de quienes participaron en la elección.

Este resultado no solo le permitió asegurar su lugar en el comité, sino que también evidencia la confianza que existe en su figura para asumir responsabilidades dentro de la dirigencia del club. El proceso electoral marca un momento importante para la institución, que incorpora a una figura con experiencia en el fútbol profesional y con una historia previa dentro del Deportivo Cali.

Integrantes del Comité Ejecutivo de Deportivo Cali en 2026

Con la llegada de Mario Yepes, el Comité Ejecutivo del Deportivo Cali queda conformado por cinco integrantes que liderarán las decisiones del club.

Los 5 miembros serán:

Rafael Tinoco

Richard Lee

Joaquín Losada

Beatriz Carbonell

Mario Yepes

Este grupo será el encargado de definir aspectos clave del funcionamiento del equipo, desde la estructura deportiva hasta la planificación institucional. La inclusión de Yepes suma una nueva perspectiva dentro del comité, especialmente por su conocimiento del fútbol desde adentro y su experiencia en diferentes roles dentro del club.

Historia de Mario Yepes en Deportivo Cali como jugador y entrenador

El vínculo de Mario Yepes con el Deportivo Cali ha pasado por varias etapas a lo largo de los años. Como futbolista (1997-99), fue uno de los referentes del equipo y logró consolidarse como defensor central antes de dar el salto al fútbol internacional. Hizo parte del título de Liga en1998 y del equipo que alcanzó la final de la Libertadores en 1999.

Posteriormente, Yepes regresó al club en condición de entrenador (2016-17), asumiendo la dirección técnica en un contexto exigente desde lo deportivo. Esa etapa le permitió conocer otra dimensión del funcionamiento del equipo. Además, también estuvo vinculado a procesos formativos dentro de la institución, colaborando con la cantera del Deportivo Cali y participando en el desarrollo de nuevos talentos. Este recorrido le ha permitido tener una visión amplia del club, tanto en lo deportivo como en lo institucional.

El nuevo capítulo de Mario Yepes en la estructura del Deportivo Cali

El regreso de Mario Yepes al Deportivo Cali en este nuevo rol representa la continuidad de una relación que ha tenido múltiples etapas a lo largo del tiempo. Después de haber sido jugador, entrenador y colaborador en la cantera, ahora se suma una nueva faceta dentro de la dirigencia del club.

Este nuevo capítulo lo posiciona como un actor clave en la estructura institucional del Deportivo Cali, en un momento en el que el equipo busca consolidar un proyecto sólido tanto en lo deportivo como en lo administrativo.