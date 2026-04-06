El Deportivo Cali atraviesa un momento de recuperación en la Liga BetPlay, impulsado por dos victorias consecutivas, incluida una de peso ante Junior en condición de visitante. El equipo dirigido por Rafael Édgar Dudamel se mantiene dentro del grupo de clasificados y apunta a consolidarse de cara a los playoffs.

Sin embargo, más allá del repunte deportivo, en la interna del club ya se trabaja en la planificación del segundo semestre, y hay un tema que ocupa buena parte de la agenda: diez jugadores terminan contrato en junio, varios de ellos con situaciones muy distintas.

Los 10 jugadores que terminan contrato en Deportivo Cali

De acuerdo con información desde el entorno directivo, este es el listado completo de futbolistas que finalizan vínculo:

Marco Espíndola (arquero)

(arquero) Luis Manuel Orejuela (lateral derecho)

(lateral derecho) Andrés Correa (lateral izquierdo)

(lateral izquierdo) Julián Quiñones (defensa central)

(defensa central) Fabián Viáfara (lateral derecho)

(lateral derecho) Andrés Colorado (mediocentro defensivo)

(mediocentro defensivo) Johan Martínez (extremo izquierdo)

(extremo izquierdo) Yani Quintero (mediocentro defensivo)

(mediocentro defensivo) Jhon Aponzá (delantero centro)

(delantero centro) Avilés Hurtado (extremo por derecha)

Mientras algunos ya negocian su continuidad, otros tienen el futuro prácticamente definido.

Dos salidas casi confirmadas en el Cali

Dentro del grupo, hay dos casos que están prácticamente resueltos: Marco Espíndola y Jhon Aponzá no continuarían en el Deportivo Cali.

En el caso del arquero:

No logró consolidarse desde su llegada en 2025 con Alberto Gamero

Perdió terreno ante Alejandro Rodríguez y Pedro Gallese , ambos en gran nivel

y , ambos en gran nivel Ya estaría explorando opciones en equipos de la Primera B que lo pretenden

Por su parte, la situación de Aponzá es aún más compleja:

Solo suma 71 minutos en 15 partidos

Está por detrás de Juan Ignacio Dinenno y Andrés Steven Rodríguez

y Incluso ha sido relegado por extremos adaptados como ‘9’

El delantero ya habría tomado la decisión de buscar nuevos horizontes donde pueda tener mayor continuidad.

Casos en evaluación y decisiones por tomar

Hay otros nombres que generan dudas en la planificación del club. Uno de ellos es Yani Quintero, cuyo futuro no está completamente definido, pero no contaría con el respaldo total del cuerpo técnico.

En contraste, el resto del grupo sigue en evaluación:

Luis Manuel Orejuela , Andrés Correa y Fabián Viáfara : su continuidad se definirá al final del torneo de acuerdo con rendimiento deportivo.

, y : su continuidad se definirá al final del torneo de acuerdo con rendimiento deportivo. Julián Quiñones (36 años) : interesa su continuidad, pero analiza una oferta del Deportivo Pasto que le ofrece contrato por dos años.

: interesa su continuidad, pero analiza una oferta del que le ofrece contrato por dos años. Andrés Colorado: valorado por su liderazgo, pero en su puesto hay sobrepoblación de jugadores; su renovación dependería que el volante ajuste sus pretensiones económicas.

Casos especiales: entre el rendimiento y la negociación

Dos situaciones particulares cierran el panorama contractual en el Deportivo Cali:

Johan Martínez Su buen rendimiento aprueba para continuidad Termina el préstamo desde Leones de Itagüí El club trabaja para ejecutar la opción de compra que tiene

Avilés Hurtado Uno de los referentes y capitanes del equipo (38 años) Desea retirarse en el club Busca un contrato estable hasta los 40 años La renovación dependerá de acuerdos económicos entre las partes.



Con el equipo en alza en la Liga BetPlay, el Deportivo Cali enfrenta ahora un reto paralelo: tomar decisiones clave sobre una base importante de su plantilla. Entre continuidades, salidas y negociaciones, el club se juega buena parte de su proyecto deportivo para lo que viene.