Hay capítulos que se repiten hasta convertirse en una carga difícil de esquivar. En el proceso de Deportivo Cali con Alberto Gamero como director técnico, uno de ellos vuelve a aparecer con fuerza: los partidos en condición de visitante. Esta vez, el escenario fue Medellín y el desenlace, otra derrota dolorosa que llegó cuando el reloj ya marcaba el final.

El 2-1 ante Águilas Doradas, con gol recibido en el último minuto, no solo significó perder puntos. También abrió un nuevo capítulo en una historia que se ha transformado en pesadilla para el cuadro verdiblanco cada vez que sale de casa. Los números ya no son una alerta: son una tendencia que preocupa.

Una derrota que resume el problema de Deportivo Cali con Gamero

El partido ante Águilas Doradas tuvo todos los ingredientes que han marcado al Deportivo Cali fuera de su estadio. Un juego competido, momentos de control, errores puntuales y un desenlace adverso que llega cuando el equipo parecía, al menos, rescatar un punto al que se había llegado con gol de Felipe Aguilar.

Recibir el gol definitivo en el último minuto golpea desde lo emocional, pero también refuerza una sensación instalada: al Cali le cuesta cerrar los partidos cuando actúa como visitante. No es un hecho aislado, sino parte de una secuencia que se repite jornada tras jornada.

Los números del Cali como visitante con Gamero

Las cifras ayudan a dimensionar el problema. Desde la llegada de Alberto Gamero, el rendimiento del Cali fuera de casa es uno de los puntos más débiles del proceso.

En total, el equipo ha disputado 12 partidos como visitante bajo su dirección técnica. El balance es claro y poco alentador: 2 victorias, 4 empates y 6 derrotas. El dato más preocupante es el cierre de esa estadística: perdió los últimos seis partidos consecutivos jugando lejos de su estadio.

Todos los resultados de visitante de Deportivo Cali con Gamero

Envigado: 0-0

Atlético Bucaramanga: 2-3

Millonarios: 3-3

Boyacá Chicó: 0-0

América: 0-0

La Equidad: 0-4

Águilas Doradas: 3-1

Atlético Nacional: 2-1

Deportes Tolima: 2-1

Santa Fe: 1-0

Jaguares: 1-0

Águilas Doradas: 2-0

Una racha que pesa en la tabla y en la confianza de Deportivo Cali

Perder seis partidos seguidos como visitante no solo afecta la posición en la tabla. También golpea la confianza colectiva y condiciona los objetivos del equipo. En torneos como la Liga BetPlay, sumar fuera de casa suele marcar la diferencia entre pelear arriba o quedar rezagado.

Cada salida se convierte en una prueba cuesta arriba, con la presión adicional de una racha negativa que acompaña al equipo. Esa carga invisible termina influyendo en la toma de decisiones, en la gestión de los minutos finales y en la capacidad para sostener resultados.

El reto pendiente del proceso de Deportivo Cali con Gamero

Para Deportivo Cali, el gran desafío del proceso con Gamero sigue siendo el mismo: romper la mala racha fuera de casa. No se trata solo de ganar, sino de cambiar la dinámica, recuperar confianza y demostrar que el equipo puede competir en cualquier escenario.

La derrota ante Águilas Doradas no es solo un resultado más. Es la confirmación de que la pesadilla de visitante sigue viva y de que, mientras no se cierre ese capítulo, el proyecto seguirá teniendo una deuda pendiente que pesa cada vez más.