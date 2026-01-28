El Deportivo Cali está a punto de cerrar uno de los movimientos más esperados de su mercado de fichajes. Desde la MLS se confirmó que Austin FC ejecutó la cláusula de rescisión del contrato de Jáder Obrian, una decisión que despeja el camino para que el extremo colombiano quede en libertad y acelere su llegada al club vallecaucano. Con este escenario, las próximas horas aparecen como determinantes para concretar el último refuerzo solicitado por Alberto Gamero de cara a la temporada 2026.

El club de Texas explicó, mediante un comunicado oficial, que utilizó la cláusula contractual para finalizar el vínculo, liberar una plaza de extranjero y ajustar su masa salarial. Ese movimiento terminó de encajar con el interés que desde Colombia venía tomando fuerza.

Deportivo Cali acelera por el extremo que pidió Gamero

La salida de Jáder Obrian del Austin FC está directamente relacionada con el interés del Deportivo Cali, que desde hace semanas trabaja en silencio para reforzar la banda derecha. El propio Gamero ha sido claro internamente: necesita un extremo que eleve el nivel competitivo del equipo y complete la estructura ofensiva para 2026.

Con la rescisión ya ejecutada, el principal obstáculo desapareció. Ahora, el club verdiblanco avanza en los detalles finales para cerrar un acuerdo que, de no mediar imprevistos, podría oficializarse en breve.

🚨 Ojo a lo que reporta @WeAreAustinTV: Jáder Obrian (30|🇨🇴) decidió rescindir su contrato con Austin FC y NO se presentó a la pretemporada con el equipo de Texas porque su transferencia con el Deportivo Cali se viene gestando desde hace mucho tiempo. ¿Cuestión de tiempo? ⌛️💚 pic.twitter.com/eejs7en7lh — Sebastian Diagama (@SebastianDiaga2) January 27, 2026

Un regreso al FPC que toma forma

De concretarse su vinculación con el Deportivo Cali, Jáder Obrian regresará al Fútbol Profesional Colombiano tras seis temporadas consecutivas en la MLS. En Estados Unidos vistió las camisetas de FC Dallas y Austin, acumulando experiencia en un torneo reconocido por su intensidad física y exigencia competitiva.

Formado profesionalmente en la Uniautónoma FC en 2015, Obrian también tuvo pasos por Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo y Águilas Doradas de Rionegro, recorrido que le permite conocer el medio y adaptarse sin largos procesos de transición.

El respaldo de su trayectoria reciente en la MLS

En su etapa con Austin FC, el extremo cartagenero dejó números que explican por qué su perfil convenció al cuerpo técnico del Cali. En la temporada 2024 registró 11 contribuciones directas de gol, con siete anotaciones y cuatro asistencias en 34 partidos de liga, 30 de ellos como titular. Aunque en la campaña siguiente su protagonismo disminuyó, su recorrido total en la MLS respalda su jerarquía.

A lo largo de su carrera en Estados Unidos, Obrian acumuló 24 goles y 14 asistencias en 159 partidos, cifras que reflejan constancia y experiencia en contextos de alta competencia.

Una pieza que encaja en la idea del proyecto 2026

Para Alberto Gamero, la llegada de un extremo con recorrido internacional no es un detalle menor. El técnico busca futbolistas con fortaleza mental, capacidad para sostener la intensidad y carácter competitivo, aspectos que considera claves para corregir falencias del semestre anterior.

En ese sentido, el perfil de Jáder Obrian reúne experiencia, conocimiento del FPC y roce internacional, tres factores que encajan con la idea de renovación que el entrenador quiere consolidar en el Deportivo Cali.

Los refuerzos confirmados del Deportivo Cali para 2026

Con la inminente incorporación de Obrian, el conjunto verdiblanco sumaría su décimo refuerzo para la Liga BetPlay I – 2026. Hasta el momento, el listado de fichajes confirmados es el siguiente:

Pedro Gallese (arquero, Orlando City – MLS)

(arquero, Orlando City – MLS) Fernando Álvarez (zaguero, CF Montreal – MLS)

(zaguero, CF Montreal – MLS) Ronaldo Pájaro (mediocampista, Fortaleza CEIF)

(mediocampista, Fortaleza CEIF) Joan Gómez (mediocampista, Real Santander)

(mediocampista, Real Santander) Daniel Giraldo (mediocampista, Juventude – Brasil)

(mediocampista, Juventude – Brasil) Emanuel Reynoso (mediocampista, Talleres – Argentina)

(mediocampista, Talleres – Argentina) Juan Dinenno (atacante, Sao Paulo – Brasil)

(atacante, Sao Paulo – Brasil) Steven Rodríguez (atacante, Junior)

(atacante, Junior) Javier Mena (extremo, Orsomarso)

El proyecto 2026 del Deportivo Cali sigue tomando forma y empieza a perfilarse como uno de los más ambiciosos de los últimos años. Con Jáder Obrian a horas de definirse, el club se prepara para cerrar una nómina que responde punto por punto a las exigencias de su entrenador.